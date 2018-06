Además del guion de "Animales fantásticos 3", J.K. Rowling prepara otro proyecto para niños

La escritora J. K. Rowling anunció que ya se encuentra escribiendo la tercera entrega de la franquicia Animales fantásticos, cuya segunda parte se estrenará en noviembre.



A falta de solo seis meses del estreno, la autora, quien continúa escribiendo novelas policiales bajo el seudónimo de Robert Galbraith, dijo que terminó de escribir la cuarta entrega del detective inglés, "y ahora estoy escribiendo el guion de Animales fantásticos 3", en una sesión de preguntas y respuestas, en su sitio web.



Tráiler de Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald

En el avance realizado en la CinemaCon, la película protagonizada por Eddie Redmayne, que en esta segunda entrega suma a Jude Law como un joven Albus Dumbledore, también contará en su elenco con Johnny Depp como el villano Gellert Grindelwald.



En su sitio web, Rowling también respondió una pregunta sobre su papel como productora en esta nueva saga, que tendrá cinco películas (la tercera se estrenará en 2020). Allí dijo que "Warner Bros. y David Yates (director), siempre me han dejado opinar, aunque no necesariamente tenga la última palabra". "Eso es cierto para todos los productores, de los que solo soy uno: nuestro aporte se toma en serio, pero se trata en gran medida de un esfuerzo de colaboración. El director es el responsable final de todo lo que se ve en la pantalla", dijo la autora que ha sido un éxito de ventas desde la publicación de la primera novela de Harry Potter, en 1997.



Además, Rowling reveló que está trabajando en un nuevo proyecto que no pertenece al universo Potter, aunque comenzará a trabajar de lleno en él una vez que termina el guion de la tercera parte de Animales fantásticos. "Después de eso, escribiré otro libro para niños", dijo. "He estado jugando con la historia (que no es de Harry Potter o sobre el mundo mágico) durante unos seis años, así que ya es hora de que llegue al papel".