La actriz que se arrepiente de trabajar con Woody Allen

El abuso sexual ha sido un tema recurrente y reciente dentro Hollywood, particularmente en el comienzo del año, cuando las estrellas se concentran en la promoción de sus trabajos de cara a la temporada de premios, que finalizan con los Premios Oscar en marzo.

Tras el caso de Harvey Weinstein, que desató la denuncia de otras figuras como Kevin Spacey y Dustin Hoffman, el cuestionamiento hacia directores como Woody Allen y Roman Polanski (quienes respectivamente han enfrentando acusaciones de abuso y un juicio por violación) también ha resurgido.

En una conversación con el diario New York Times, la actriz y ahora directora Greta Gerwig —cuya película Lady Bird figura como favorita para los Oscar— fue cuestionada por su trabajo con Allen en la película A Roma con amor, estrenada en Uruguay en 2012.

Gerwig, quien aclaró que no es la primera vez que ha sido preguntada por su relación laboral con Allen, explicó que no volverá a trabajar con el director y citó a dos piezas publicadas por la hija adoptiva de Allen, Dylan Farrow, como uno de los motivos.

“Es algo que tomo muy en serio y he estado pensando profundamente, y me ha tomado tiempo reunir mis pensamientos y decir lo que quiero decir” dijo Gerwig en una conversación onlnie con el diario.

“Solo puedo hablar por mí mismo y he llegado a lo siguiente: si hubiera sabido lo que sé ahora, no habría actuado en la película. No he trabajado para él otra vez, y no volveré a trabajar para él”, agregó.

“Las dos piezas diferentes de Dylan Farrow me hicieron darme cuenta de que aumentaba el dolor de otra mujer, y me sentí desconsolada por esa comprensión. Crecí en sus películas (de Woody Allen) y me han informado como artista, y no puedo cambiar ese hecho ahora, pero puedo tomar decisiones diferentes para seguir adelante”.

La última película de Allen como directora, La rueda de la maravilla, se estrenó en Uruguay el 28 de diciembre.