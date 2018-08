¿Qué actores no quisieron trabajar en "Secreto en la montaña"?

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Matt Damon y Ryan Phillippe estuvieron entre los actores que rechazaron la oferta de trabajar en Secreto en la montaña, la película sobre dos vaqueros gays que protagonizaron Heath Ledger y Jake Gyllenhaal.

Así lo contó Gus Van Sant, quien ha trabajado con Damon varias veces, en una entrevista con el sitio IndieWire. “Nadie quería hacerlo”, contó el director al hablar de las dificultades de reunir al elenco.

“Yo estaba trabajando en ella, y sentía que necesitábamos un elenco fuerte, como famoso. Y eso no estaba saliendo. Le pregunté a los sospechosos de siempre: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Matt Damon, Ryan Phillippe. Todos dijeron que no”.

Las elecciones de las estrellas fueron confirmados por Diana Ossana, productora de la película, quien dijo que los actores "rechazaron el proyecto por varias razones" y que el casting "de Ennis fue el último obstáculo", según lo informó The Guardian.

Pitt y DiCaprio aparecerán en "Once Upon a Time in Hollywood", lo nuevo de Tarantino.

El papel de Ennis, un granjero introvertido que toma el trabajo de pastar ovejas junto a otro vaquero, fue interpretado por Heath Ledger, mientras que su amante, Twist, fue personificado por Gyllenhaal.

Van Sant, quien se encuentra promocionando su última película Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, trabajó en la película antes que el director Ang Lee tomara el proyecto, por el que ganó el Oscar a Mejor dirección. Secreto en la montaña también obtuvo dos premios de la Academia, pero perdió el de Mejor película ante Vidas cruzadas, de Paul Haggis.