El actor de "Thor" podría ser el nuevo agente de "Men in Black"

El protagonista de Thor, Chris Hemsworth, se encuentra en conversaciones para protagonizar el reinicio de la saga de ciencia ficción, Men in Black.



El director de esta nueva película, que los estudios Sony planean estrenar en junio de 2019, será F. Gary Gray, realizador de la exitosa Rápidos y furiosos 8, mientras el guión quedará a cargo de los guionistas de Iron Man, Matt Holloway y Art Marcum.



Este relanzamiento de la saga no contará con las actuaciones de de las películas originales, Tommy Lee Jones y Will Smith, quienes no repetirán sus personajes en esta nueva entrega.