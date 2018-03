El actor de Hollywood que pagó los estudios del protagonista de "Pantera Negra"

Chadwick Boseman es uno de los actores del momento, pues es el protagonista de la taquillera y además elogiada por la crítica Pantera Negra, que está en cartelera en los cines locales. Y eso hace que los medios se estén concentrando en él, y las entrevistas se vuelvan costumbre.

Pues en una de sus últimas declaraciones, el actor hizo una revelación que sorprendió a todo el mundo: contó que Denzel Washington pagó sus estudios teatrales.

En The Tonight Show with Jimmy Fallon, Boseman explicó que cuando estaba estudiando actuación en la Universidad Howard, surgió la posibilidad de ir de intercambio a Oxford, pero el aviso llegó con poco tiempo, y era imposible conseguir dinero para viajar.

Entonces su profesora, Phylicia Rashad, recurrió a algunas celebridades para conseguir dinero, y así poder financiar el viaje de sus alumnos y contribuir con sus sueños actorales.

"No tenía dinero para pagarlo, así que ella reunió a unos cuantos de sus amigos y, ya sabes, pagaron para que fuéramos. Yo no lo conocía al principio y básicamente he estado guardando este secreto toda mi carrera, pero cuando regresé recibí una carta de mi beneficiario. Y decía 'Denzel Washington pagó por ti'. Así que me quedé como "¡¿Qué?!", detalló el actor.

También contó que poco antes del estreno de Pantera Negra, coincidió en un evento con Denzel Washington y le dijo: "No te había conocido antes, pero tengo que contarte algo. Y es que tú pagaste para que fuese a estudiar de intercambio". "Así que por eso estoy aquí, ¡tu me debes dinero!", fue la respuesta entre risas que recibió por parte de su colega.

Boseman mantuvo el secreto guardado hasta que el reconocimiento le llegó a lo grande, y se aseguró que nadie piense que en realidad, está tratando de colgarse de la fama de Denzel Washington.