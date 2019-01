El actor con la agenda más ocupada de Hollywood

Cindy Pearlman, The New York Times

Si pudieras tener el superpoder que quisieras, ¿cuál…? “La teletransportación”, dice Samuel L. Jackson. “Si te ahorras todo ese tiempo perdido, imagínate todo lo que podrías hacer”.

Es lo que se espera conteste un hombre ocupado, y Jackson lo es. Este año estará en algunos de los estrenos más esperados como en Glass de M. Night Shyamalan, que ya está en cartel; Capitana Marvel, el 8 de marzo; un Shaft reinventado el 14 de junio y en Spider-Man: Lejos de casa el 5 de julio.

Es un calendario abrumador para un hombre que acaba de cumplir 70 se ve ni actúa como un septuagenario..

“Lo considero el hombre más trabajador de Hollywood”, dijo Shyamalan .

La filmografía de Jackson es kilométrica -no quiso adivinar, pero IMDB pone a su nombre 172 créditos en cine y televisión hasta 2018- y no parece querer bajar el ritmo.

Vea el tráiler de "Glass", la nueva de M- Night Shyamalan con Samuel L. Jackson

“Hay espacio para más”, dice Jackson “No sé bien en cuántas películas he actuado. Creo que son muchas, y habrá muchas más en el futuro”.

En Glass actúa Bruce Willis como un antiguo guardia de seguridad llamado David Dunn, papel que fue presentado en El protegido (2000) de Shyamalan. Pero esta vez, Dunn debe usar sus habilidades de superhombre para encontrar a Kevin Wendell Crumb (James McAvoy), un hombre peligroso con 24 personalidades que apareció por primera vez en Fragmentado (2016) de Shyamalan. Jackson vuelve a representar el papel que tuvo en El protegido como el genio maléfico Elijah Price, alias Mr. Glass.

El hecho de que El protegido y Fragmentado fueran a unirse eventualmente en un solo filme se anunció en un corto al final de Fragmentado donde aparecía Willis como Dunn.

“Me encanta la complejidad de Elijah”, dijo. “Me encanta que tiene a su mamá, que lo entiende y sabe quién es. Y él también sabe qué clase de hombre es”.

“Es un personaje extremadamente fuerte con un cuerpo extremadamente frágil”, prosiguió el actor. “Pero es de mente robusta, que es lo principal, además tiene la creencia de que su mente es más fuerte que cualquier cosa que pudieran arrebatarle”.

Gran parte de la película fue filmada ya entrada la noche en un hospital psiquiátrico abandonado, con Jackson, McAvoy y Willis además de Sarah Paulson, quien interpreta a una psiquiatra de la prisión con ideas poco ortodoxas.

Jackson nació en Washington, D.C. y creció en Chattanooga, Tennessee, donde su mamá trabajaba en una fábrica. Era un niño tímido que tartamudeaba, pero encontraba consuelo viendo películas y luego representando las escenas.

Un terapeuta de lenguaje le dijo que actuar podría ayudarle a corregir su tartamudeo, así que Jackson participó en obras de teatro escolares. “Había algo en eso de actuar como alguien más que hizo que dejara de tartamudear”, explicó.

Estudió teatro en Morehouse College y, después de graduarse, estuvo unos años en teatros regionales antes de mudarse a Nueva York, donde iba a audiciones de día y era guardia de seguridad en las noches.

filmografía Un hombre ocupado y exitoso Además de sus películas con Spike Lee y con Quentin Tarantino que cimentaron su prestigio, Samuel L. Jackson ha trabajado en un montón de películas exitosas. En su extensa filmografía de Jackson Tiempo de matar (1996), tres películas de “Star Wars” comenzando con La amenaza fantasma (1999), Coach Carter (2005), Terror a bordo (la de las víboras sueltas en un avión 2006), Kingsman: el servicio secreto (2014) y Kong: La isla calavera (2017). La primera vez que interpretó al superespía Nick Fury fue en Iron Man (2008), personaje que ha interpretado en otras seis ocasiones, y al parecer habrá mínimo otras dos, y en dos episodios de la serie televisiva Agents of S.H.I.E.L.D. lo que lo convierte en el punto de cohesión del universo cinematográfico de Marvel.

También le dio voz a Lucius Best, alias Frozone, en las dos películas de Los increíbles (2018). Jackson regresa como Fury en Capitana Marvel y Spider-Man: Lejos de casa. También saldrá en Shaft como John Shaft II, hijo del detective privado del original (Richard Roundtree) luego de interpretar al sobrino del original en Shaft en 2000.



Su gran oportunidad le llegó cuando Spike Lee lo llamó para Haz lo correcto (1989). Eso llevó a varias otras películas de Lee, principalmente Mo’ Better Blues y Fiebre de amor y locura, así como Pulp Fiction (1994) de Quentin Tarantino, que lo nominó al Oscar. Después de eso su presencia se hizo habitual en los largometrajes de Tarantino, por ejemplo, Triple traición (1997), Kill Bill (2004), Django sin cadenas (2012), Bastardos sin gloria (2013) y Los ocho más odiados (2015). Siempre tiene trabajo.

“Me encanta hacer películas entretenidas que le den a la gente lo que quiere”, dice.

Así, cuando sus admiradores lo ven, suelen recitarle sus diálogos más icónicos, lo cual no le molesta en absoluto.

“Hay actores que se la pasan toda su trayectoria profesional sin que nadie recuerde ninguno de sus parlamentos”, dijo. “A mí la gente constantemente me dice: ‘¿Y sabes cómo llaman al cuarto de libra con queso en París?’ Diles, Vincent’”. Una Royale con queso, claro.

“Hice la prueba de actuación para Quentin con Perros de la calle (1992)”, contó Jackson. “Estaba en Sundance cuando la pasó por primera vez, y quedé impactado. Sabía que era algo muy diferente. Después de la proyección, le dije a Quentin: ‘Esta película es increíble’. Quentin me preguntó: ‘¿Qué te pareció el tipo que se quedó con tu papel?’”.

Vea una escena clásica de Samuel L. Jackson en "Pulp Fiction" de Quentin Tarantino

“Un año después”, continuó, “me llamó y me dijo que quería que cenáramos juntos. Hablamos de películas y luego me dijo que estaba escribiendo ‘una cosa’ y que me la iba a enviar. Yo estaba en el campo, filmando otra película, y llegó el guion envuelto en un papel marrón. Me senté, lo leí y exclamé: ‘Oh, por Dios”.

Cuando no trabaja, Jackson generalmente está en un campo de golf o en su casa de Beverly Hills, donde vive con su esposa, la actriz LaTanya Richardson Jackson. Su hija Zoe es productora de televisión.

El actor cree que si hay algo que une a la larga galería de personajes que ha interpretado, es la inteligencia.

“La mayoría de mis personajes han sido las personas más listas de la habitación, lo cual me parece perfecto. Me encantan los personajes inteligentes que saben usar las palabras”, dice Jackson.