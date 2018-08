La acrobacia que un actor no pudo hacer porque podría haber matado a Tom Cruise

Misión Imposible: repercusión, que ya puede verse en cines uruguayos, está repleta de acrobacias peligrosas protagonizadas por el actor estrella de la saga de acción y espionaje, Tom Cruise.

Cruise es célebre por tratar de hacer la mayor cantidad de acrobacias posibles en sus películas. Para Misión Imposible: repercusión, Cruise manejó helicópteros y realizó un salto HALO (un salto militar a 7620 metros de altura), entre otras cosas.

Vea el salto HALO que hizo Tom Cruise para Misión Imposible: repercusión

Según contó su coprotagonista, Henry Cavill, Cruise no le permitió que el inglés hiciera el salto con él, como parece ser en la película.

"Tom eventualmente me dijo: ‘Entiendo lo que estás diciendo. Me encantaría que lo hicieras, pero si lo hacés, hay chances que me mates a mí y a todos en el proceso”, reveló Cavill.

En la película, Cavill interpreta a un agente de la CIA cuya misión inicial es eliminar a Ethan Hunt (Cruise) y su equipo.

"Misión Imposible: repercusión" se puede ver en Uruguay en varias salas.