Un audio sacudió la interna del carnaval: ¿qué pasó con José Morgade, Pinocho Sosa y Daecpu?

La interna carnavalera se vio sacudida esta semana por un audio que derivó en un movimiento interno dentro de Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay, o sea, Daecpu, la entidad que organiza y programa las actividades del Carnaval. El asunto cobró relevancia mediática y creció en paralelo a la competencia oficial, que sigue adelante en el Teatro de Verano con la segunda rueda.

En las últimas horas, Daecpu emitió un comunicado en el que oficializó la desvinculación de José “Gato” Morgade de su directiva. El texto indica que desde el 15 de febrero Morgade, hasta ahora gerente general de Daecpu, quedó “desvinculado absolutamente de la institución por notorios incumplimientos al ejercicio de sus funciones laborales”.

El País intentó comunicarse con Daecpu para conocer más sobre los incumplimientos mencionados, pero el presidente Enrique Espert, ni los directivos Carlos Viana (director de Cyranos) y Miguel Villalba (director de Nazarenos) quisieron hacer declaraciones.

Morgade, por su parte, dijo a El País que desconoce a qué se refiere el comunicado con esa puntualización y, al cierre de esta edición, aseguró que todavía nadie de Daecpu se había contactado con él para oficializarle la desvinculación. De cualquier modo, él asegura que iba a dar un paso al costado: “Yo me tengo que jubilar para poder sacar a La Reina de la Teja el año que viene. Ya voy a cumplir un ciclo de 12 años en Daecpu y no puedo seguir programando el Teatro de Verano teniendo un conjunto en la calle”.

Morgade es uno de los fundadores de La Reina de la Teja, que en 2020 cumple 40 años y por eso quiere volver.

Su desvinculación de Daecpu se dio prácticamente en simultáneo a la filtración de un audio de Ariel “Pinocho” Sosa, el responsable del conjunto de parodistas Zíngaros, en el que aparecen otras personas comentando sobre una grabación de Morgade, que habla de distintas figuras involucradas en el Carnaval. En el audio de casi 10 minutos de duración, Morgade hace mención a irregularidades vinculadas a personas del entorno carnavalero, e incluso se refiere al intendente Daniel Martínez y al actual presidente de Daecpu, Enrique Espert. También alude al sindicato, a “los contrarios del jurado”, y habla de lo que sucedería si él se alejara del Carnaval. “Si me voy de Daecpu se van todos, termina el Carnaval”, se lo escucha decir.

En referencia a eso, el comunicado también añade que “la comisión directiva rechaza y repudia toda versión agraviante que lamentablemente circula publicamente a través de audios, en donde se lesiona moralmente a las autoridades de Daecpu, como al presidente y miembros del jurado del concurso oficial del Carnaval, a autoridades jerárquicas de la Intendencia de Montevideo, como así también a otras personas a quienes manifestamos nuestra solidaridad y apoyo”.

El audio circula por WhatsApp y tiene como marco una rencilla que Morgade y Sosa arrastran desde el año pasado.

En junio de 2018, Sosa fue sancionado por Daecpu y se le suspendieron sus derechos como director y socio por tres años, y se le prohibió la entrada a la sede por, según dijo entonces el directivo Hugo Brocos a Montevideo Portal, “una serie de incorrecciones” y “actitudes desajustadas”. Consultado ayer por El País, Brocos dijo estar “muy cansado” de estas situaciones, y no hizo declaraciones.

En enero pasado, Sosa estuvo en el programa Agitando una más de Monte Carlo TV, donde tocó el tema de la suspensión y contó que tenía grabados “decenas” de mensajes con Morgade en las que, entre otras cosas, él le admitía que nadie había votado para suspenderlo de Daecpu, sino que esa decisión había sido suya, porque estaba enojado.

En esa misma nota, el responsable de Zíngaros dijo que aquella suspensión se dio un día antes de que él fuera a hablar en asamblea, instancia en la que quería plantear que “una persona se lleva 900 mil pesos de una comisión que le corresponde a todos los carnavaleros. Una murga que tiene que ir tres veces a concursar, que tiene que hacer festivales para vestirse, cobrar un premio y repartir, se lleva 600 mil pesos. Los parodistas y lubolos que cobran más no llegan a los 900 mil pesos, y una sola persona se los lleva”. Y consideró que la suspensión fue “una trampa” y “la canallada más grande que me hicieron en mi vida”.

Morgade admitió a El País que fue él quien suspendió a Sosa, y en cuanto a los asuntos económicos denunciados por Sosa y mencionados en el audio en cuestión, dijo que se trata de algo que “maneja la contaduría y tesorería de Daecpu. Yo solo soy un empleado”.

Ayer, además, Luis Alberto Carballo, quien es parte del plantel de Zíngaros este año, dijo en su programa Algo contigo que Sosa no estuvo detrás de la grabación y filtración del audio que circula en redes. El País intentó contactarse con Pinocho Sosa, pero no tuvo éxito.

Morgade, en tanto, dijo no haber escuchado el audio en cuestión. “No estoy en las redes sociales”, aseguró.

Respecto a las irregularidades a las que se hace refencia en el audio, Morgade señaló que “Daecpu y la Intendencia coorganizan el Concurso de Carnaval, el desfile, las Llamadas, el Teatro de Verano, los Rondamomos. Nosotros tenemos un combo de organización con la Intendencia que se hace año tras año. Si no, no podríamos hacer Carnaval”. Sin embargo, no hizo referencia a las irregularidades y los “arreglos de costado” o “por fuera” que se plantean en la grabación.

Por último, Morgade sugirió que la polémica de esta semana fue desatada por el director de Zíngaros, porque a su entender no le está yendo bien este año. “Me parece que (Zíngaros) no anduvo muy bien en el Teatro de Verano, me han dicho que hay otros conjuntos que están mejor. Y a él no le gusta perder”, declaró.