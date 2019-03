Siete salas inauguran exposiciones esta semana: guía práctica para saber qué hay para ver

Con marzo, arrancó con fuerza la temporada de renovaciones en las salas de exposiciones de Montevideo: desde hoy y hasta el viernes, esta semana se inauguran por lo menos siete muestras de plástica y de fotografía.

A tono con el mes de la mujer, el Museo Gurvich levanta el telón de Tres pintoras, en la que las artistas Linda Kohen y Angelina de La Quintana homenajean, a través de sus óleos, a Eva Olivetti, con curaduría de Sarah Guerra. Kohen, De La Quintana y Olivetti comparten el hecho de ser migrantes, además de mujeres artistas de un tiempo en el que no se atendía la perspectiva de género.

Por su parte, el Museo Nacional de Artes Visuales, que el sábado estrenó Irreverentes, una selección de obras de su acervo de artistas mujeres, y que espera para fin de mes la apertura de Picasso en Uruguay, suma hoy otra novedad. Es 33 NORTH / 34 SOUTH, sobre la arquitectura contemporánea en Corea y en Uruguay, a partir de una invitación del Instituto Coreano de Arquitectos a la sociedad uruguaya de arquitectos, que tuvo a Uruguay como invitado de honor en la exposición "100 Architects of the Year 2018". Va hasta fin de mes, e incluye más de 60 obras.

También hoy pero en Fundación Fucac, se inaugurará Criaturas, de la artista Eliana Carvidón. Carvidón fue elegida en el concurso que realizó la fundación en octubre pasado, y aborda en estas pinturas la necesidad de exorcizar los demonios internos a través del expresionismo abstracto.

Mañana, en tanto, el Museo Histórico Cabildo hace su primera inauguración de la temporada, a las 19.00. Lo que ofrece es, en el marco del mes de la mujer y del mes de la francofonía, una retrospectiva de la artista Léonie Matthis, con la intención de darle visibilidad a una de las mujeres de su acervo, en el que hay ocho artistas mujeres y 189 hombres. Matthis nació en Francia, vivió en Argentina y enfocó su arte en situaciones de época.

A la misma hora, la galería Diana Saravia Contemporary Art dará comienzo a una nueva temporada, con una exposición colectiva que incluirá tanto a artistas nacionales como internacionales. Además, para esta apertura, contará con música en vivo: actuará la cantante brasileña Tamy y musicalizará el DJ Pablo Acosta y Lara.

El jueves, el que estará de estreno será el Espacio IMPO. A las 19.00 abrirá la muestra El vuelo de los flamencos, de la artista Claudia Ganzo, que resume los trabajos hechos a modo de homenaje a los 100 años de Cuentos de la selva, de Horacio Quiroga. La exposición incluye trabajos realizados por personas con discapacidad.

Y el viernes, para cerrar la semana, el Centro de Fotografía celebrará una inauguración múltiple en su sede. En la planta baja de la sede se verá Una revisión al Fotolibro Chileno, realizada en el marco de En CMYK 2019 y surgida de una investigación sobre fotolibros. Y en el primer piso estará Máscaras impermanentes, del artista brasileño Alessandro Celante, que utiliza la muerte como metáfora de la pérdida, para plantear una fotoinstalación.

En el segundo piso se montará Fotosecuencias, que es una nueva categoría de exposiciones del Centro, lanzada en el último llamado abierto que se realizó. La categoría busca incluir nuevas formas de expresarse a través de la fotografía, y por eso mostrará audiovisuales hechos de sucesiones de diferentes tomas de fotos. Esta primera vez se verán las obras “La visión de la ceguera” del colombiano Pablo Chaco; “La fisura en la corteza”, del chileno Claudio Albarrán; y “Jardín de María”, del brasileño Pedro Kuperman. Y por último, en el subsuelo estará Sobre sueños, abismos y otras fronteras. Fotoativa ayer y hoy, una muestra colectiva de Fotoativa.

Una revisión al Fotolibro Chileno y Fotosecuencias irán hasta el 11 de mayo, mientras que Sobre sueños... y Máscaras impermanentes irán hasta julio.

El Gurvich (Sarandí 524), abre de lunes a viernes de 10 a 18 y los sábados de 11 a 17, y la entrada cuesta $ 180 (los martes es gratis para residentes en Uruguay). El resto de los museos mencionados en esta nota tiene entrada libre y gratuita, todos los días.

El Museo Nacional (Tomás Giribaldi 2283) abre de martes a domingos, de 13 a 20; Fundación Fucac (18 de Julio 2017) abre de lunes a viernes, de 12 a 20; el Cabildo (Juan Carlos Gómez 1362) va de lunes a viernes de 12 a 17.45 y los sábados de 11 a 17; y el IMPO (18 de julio 1373), de lunes a viernes de 09.30 a 16. El CdF (18 de Julio 885) abre de lunes a viernes de 10 a 19.30, y los sábados de 09.30 a 14.30.

Centro CULTURAL DE ESPAÑA

HUB_Luis Camnitzer

Tres de las muestras que están en el Centro Cultural de España (Rincón 629) se despiden este jueves. Son HUB_Luis Camnitzer, que revisita una pieza del artista; Hace un tiempo vil en todos nosotros (It Is Foul Weather In Us All); y Surraco, sobre el trabajo del arquitecto Carlos Surraco. El CCE abre de 11.00 a 19.00, gratis.