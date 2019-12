Osvaldo Reyno: "Buscábamos que el público se imagine una puerta"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la Sala de Exposiciones del Sodre, en Peatonal Sarandí y Misiones, se está presentando la exposición Carlos Carvalho, el artista en escena, que reúne material sobre el destacado escenógrafo. Osvaldo Reyno, quien tuvo a cargo la curaduría, habló al respecto con El País.

-¿Cómo fue organizar este material de Carlos Carvalho?



-Yo soy de la época de él, de los que van quedando. En los años 60 él era un escenógrafo reconocido, cuando yo comenzaba. Carvalho era de los escenógrafos que iban quedando, de aquellos de los telones pintados. Él trabajó mucho, en muchos lados. Trabajó en el Sodre, como escenógrafo de ópera, de ballet y de teatro. Fue un referente.



-¿Cómo recuerda a Carlos Carvalho?



-Era un tipo muy especial. Era muy serio, y muy tosco para nosotros. Él decía que si querés ser escenógrafo, tenés que durante uno o dos años, lavar los tarros de pintura. O sea, que había que empezar con un conocimiento desde abajo, para conocer todos los entretelones del teatro. Entonces, era un escenógrafo bastante duro. Junto a él, había que trabajar. Y tener primero un conocimiento, y después empezar a hacer escenografías. Era muy riguroso. A mí me hacía acordar a los inmigrantes, que venían a trabajar duro. Si entrabas a un teatro era a trabajar: nada de diversión. Hoy eso cambió.

Obra de Carlos Carvalho. Foto: Difusión

-¿Cómo definiría el estilo de Carvalho?



-Para él, la escenografía era un servicio plástico, para un autor. Era naturalista, que imitaba. Si el autor hablaba de un living, había que hacer el living. Y que la gente se asombre, y aplauda, por que se parecía tanto a un living. Hacía casas, como reales. El mérito de él era que se levantaba el telón, y la gente se asombraba por cómo habían metido una casa en el escenario. Y era todo de mentira. Él era de la época en la que si el autor dice que hay una puerta, en la escenografía había que hacer una puerta. La puerta tenía que estar.



-En eso ustedes tenían como una distancia generacional.



-Nosotros, que vinimos una generación después, decíamos que la puerta no había por qué hacerla. Fue todo un cambio: nosotros buscábamos que el público se imagine una puerta. Ahí teníamos una diferencia de estilos. Teníamos con él diferencia lindísimas. Él era un escenógrafo muy tradicional. A tal punto que cuando nos encontrábamos por la calle, él me decía cómo podía hacer yo escenografías, si trabajaba en un teatro circular. Porque en esa época, el gran escenógrafo era el del teatro frontal. Y yo era del Teatro Circular. Y yo le decía que había que inventar. Y él se mataba de risa. Después, cuando me hice más profesional, me terminó dando la razón.

Obra de Carlos Carvalho. Foto: Difusión

-Era otra escuela...



-Sí, eran escenógrafos y también pintores. Los grandes escenógrafos de esa época nacían de la pintura. Era la época del escenógrafo pintor. Pintores que se radicaban en el teatro. No había escuela de escenógrafos. Era una época en la que no había mucha información sobre esos temas. Me acuerdo que a veces, cuando venían espectáculos extranjeros, íbamos a verlos, y hacíamos la trampa de ir al escenario, con el pretexto de ir a saludar a un actor, y en realidad estudiábamos cómo estaba armada la escenografía. Era un época de hacer esas pequeñas trampas, porque no había docentes.



-¿Y a las nuevas generaciones usted cómo las ve?



-Nosotros nacíamos de un teatro. Ahora, de la EMAD, sí salen técnicamente bien formados. Salen técnicos, pero les falta mamar todo lo que era un teatro por dentro. Un poco lo que decía Carvalho, eso de lavar los tarros.

Obra de Carlos Carvalho. Foto: Difusión