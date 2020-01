En Museo Blanes, una exposición de afiches uruguayos de los convulsivos años 60

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hasta principios de marzo se puede visitar en Museo Blanes la muestra Fuera de registro. Escuela Nacional de Bellas Artes, 1957-1972, que con curaduría de Mario Sagradini y Francisco Sanguiñedo reúne un centenar de obras singulares y no muy conocidas. De hecho, la exposición se llama ‘fuera de registro’ porque de algún modo son obras que no han sido contempladas en la historia clásica del arte uruguayo. Se puede visitar de martes a domingos de 12.00 a 18.00, con entrada gratis.

Fuera de registro, un viaje a los años 60. Foto: Leonardo Mainé

Se trata de afiches, serigrafías, grabados e impresos en general, realizados en la escuela oficial de bellas artes, en torno a la década del 60: son obras de materiales de baja calidad, que fueron hechas con el fin de llevar el arte al gran público, muchas veces a través de ferias anuales que la Escuela realizaba cada fin de año, en las que vendían obras que allí habían sido producidas. Tanto en el formato como en los temas y estilos, muchos de estos trabajos expresan el clima de cambio de los años 60.

Fuera de registro, afiches e impresos en Museo Blanes. Foto: Leonardo Mainé

“Hay una obra que está en una vitrina porque está hecha puré. Eso lo mostramos a propósito, porque la calidad de los papeles eran malos. Lo pusimos como ejemplo de los malos papeles que se usaban”, explicó a El País Mario Sagradini, detallando que la exposición buscó reunir tanto nombres de artistas conocidos como desconocidos. Hay obras que son de autor no identificado, y otras de Miguel Ángel Battegazzore, Jorge Errandonea, Luis Camnitzer y Miguel Ángel Pareja, entre otros.

Afiches para difundir el arte. Foto: Leonardo Mainé

“Decidimos mostrar las obras en el estado en que estaban: algunas tienen cortes o roturas. Y decidimos mostrarlas sin marcos ni nada, del modo en que se vendían o se mostraban en la Escuela. Muchas de estas obras se vendían en las ventas populares, como quien vende un kilo de papas. No estaban puestas en la pared, colocadas de manera académica, digamos”, señala el curador, que fue testigo y protagonista de aquella época de la Escuela de Bellas Artes.

Fuera de registro, en Museo Blanes. Foto: Leonardo Mainé

La exposición reúne obra figurativa y abstracta, algunas de corte más político y otra no. Pero todas ellas reflejan un ambiente muy años 60, marcado por la idea de sacar las artes visuales de su circuito tradicional de circulación. “En los años 60, gente dentro de la Escuela empezó a proponer cambios, intentando que la formación no sea exclusivamente para los salones, y las galerías, sino más en relación con la sociedad. El artista más en contacto con el medio. Y que la obra de arte no fuera una cosa elitista y de un costo enorme. Que pudiera integrarse a la vida cotidiana”, reflexiona Sagradini.

La producción de Bellas Artes de los años 60. Foto: Leonardo Mainé

El curador explica que muchas de las obras expuestas fueron hechas en tirajes grandes, para ser vendidas por la propia Escuela. “La Escuela hacía ventas de fin de año, era como la culminación del año. Se hicieron varias en la explanada de la Universidad, y se hacía un domingo, coincidiendo con la Feria de Tristán Narvaja. También se hicieron en el Cerro, en la explanada de la Escuela Sanguinetti, en la Unión. Y ahora, el objetivo de esta exposición es poner arriba de la mesa cosas que no están en la historia del arte uruguayo”, remata.