Jorge Abbondanza y Enrique Silveira recibieron un gran tributo

Ayer a las 16.00 el intendente de Montevideo Daniel Martínez entregó dos medallas, una a Jorge Abbondanza y otra a Enrique Silveira, en el acto oficial que les otorgó el reconocimiento de Ciudadanos Ilustres. Además de las autoridades comunales se hicieron presentes artistas, gestores culturales, historiadores y demás personalidades de la cultura, que aplaudieron calurosamente el otorgamiento de esta distinción, que ellos reciben por el aporte a las artes plásticas uruguayas, luego de una extensa carrera que recorre medio siglo largo.



Tomaron la palabra varios ediles, que repasaron aspectos de la carrera conjunta de estos dos grandes ceramistas, poniendo en valor el aporte de ambos artistas a la plástica nacional. El arquitecto Mariano Arana repasó aspectos de la historia de la cerámica en Uruguay y el mundo, remarcando el aporte de estos dos artistas. La edil Cristina Ruffo puso el acento en el sentido social del trabajo de ambos ceramistas, y la edil Fátima Barrutta remarcó el carácter testimonial que las obras de estos artistas ostentan. Por su parte la edil Adriana Barros también recordó el enorme valor del trabajo de Abbondanza en el terreno periodístico.

A eso, Silveira manifestó que ante tantos elogios, quedaba poco por decir, agradeciendo el reconocimiento. Y Abbondanza tomó la palabra, diciendo: “Me voy a tomar la libertad de no agradecer este homenaje a título personal, sino de hacerlo en nombre de una comunidad, la de las artes plásticas. Porque creo que las artes plásticas son una de las manifestaciones más esplendorosas de la cultura de un país civilizado, y me siento tan cerca de todos los amigos, colegas, conocidos, compañeros, que he tenido en este medio a través de las décadas, que me resulta inseparable este reconocimiento a nosotros dos, de todo ese medio en el cual hemos crecido, trabajado, exhibido, recibido conocimientos”, señaló Abbondanza.



“Yo creo que las grandes riquezas del Uruguay, son para algunos las bóvedas de los bancos, para otros la ganadería. Para otros, el monto de las exportaciones. Pero yo a eso le agregaría las salas de los museos, donde se exhiben esas piezas, esos objetos, que llamamos obras de arte, realizadas por los artistas uruguayos. Y que a veces, en su mejor nivel, son una suma deslumbrante de sensibilidad, de imaginación, de cultivo de la belleza. Esas obras componen un patrimonio de valor inestimable. Y sin embargo, de las artes plásticas, se habla poco. Los medios periodísticos y los órganos de información se dedican a hablar o a escribir desmesuradamente de otras cosas, como el fútbol”, continuó el reconocido periodista y artista plástico.

“Las artes parecen haber quedado a un lado. De manera que cuando hay un organismo público, como la Intendencia de Montevideo y su Junta Departamental, que quieren destacar a los artistas, es todo el medio plástico el que debe celebrarlo. Porque aunque sea pasajeramente, en un acto como éste, el arte recupera el protagonismo que merece”, dijo Abbondanza, recibiendo una largo aplauso del público, en el que se mezclaban muchos compañeros de carrera.

reflexión Ilustres e ilustrados Ante un público atento a cada palabra, Abbondanza señaló: Corresponde que yo haga una puntualización. Ni Silveira ni yo hemos pretendido nunca ser ilustres. Pero en cambio, hemos intentado ser ilustrados, que es una cualidad que coloca al valor del conocimiento en primer lugar. El conocimiento como herramienta para enriquecer la vida personal, para fomentar el intercambio de ideas de la sociedad en la que uno vive. Y para comprender un poco mejor los fenómenos que cambian el mundo de hoy, y de ayer”.