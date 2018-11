By Nicolas Lauber

El realizador es el curador de la exposición "Spitzmaus Mummy in a Coffin and Other Treasures" que se encontrará disponible en el Museo de Historia del Arte de Viena hasta el año próximo

Tráiler promocional de "Isla de Perros" Tráiler promocional de "Isla de Perros"

La influencia del director Wes Anderson en una exposición de arte en Viena