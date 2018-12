La fotografía como documento de una década que dejó huella

La obra del fotógrafo francés Roger Kasparian es fundamental para comprender cómo se desarrolló esa etapa de ebullición cultural que significó la década de 1960. Desde los representantes de la movida yé-yé francesa hasta las bandas anglosajonas que empezaban a conquistar el mundo, como The Beatles, The Rolling Stones, The Animals y The Kinks, Kasparian logró retratar en sus fotografías un movimiento que estaba cambiando el mundo.

Hasta el 21 de enero se exhiben varias de sus fotografías en la Fotogalería del Parque Rodó, en la muestra El ojo de los 60, organizada por el Centro de Fotografía. Entre los retratos que tomó durante toda esa década, se puede comprender la importancia de la fotografía como un documento histórico del momento en que la imagen fue tomada, una especie de cápsula del tiempo que permite comprender el contexto de la época.

Sin embargo, en su momento, Kasparian no era consciente del impacto que años más tarde tendría su trabajo. En 1962 comenzó a hacer fotografías como freelancer para diarios y compañías discográficas porque, a diferencia de los eventos sociales, era lo que mejor se pagaba. Así cubría la llegada de músicos anglosajones, y los acompañaba durante toda su estadía para lograr la mayor cantidad de fotos posibles.

“La estrategia era llegar lo más temprano posible a los eventos para evitar los filtros, estar adentro cuando cerraran las puertas y que la gente se acostumbrara a mi presencia. En un momento me convertía en parte de la escenografía y lograba mejores fotos”, explicó Kasparian a El País, traductor mediante, ya que él solamente habla francés.

Tras 10 años de trabajo, el fotógrafo dejó su empleo de freelancer porque el dinero no era suficiente, y sentía que “debía crecer”. Fue entonces que guardó todas los negativos en su casa y se dedicó al trabajo en el ambiente de la construcción, y se olvidó de esas imágenes. Recién en 2013, mientras buscaba entre sus discos, redescubrió las fotografías que había tomado y comenzó a hacer un trabajo para exhibirlas.

Así se publicó el libro Archives inedites d’un photographe des sixties (2015), que muestra la calidad de la obra de Kasparian, un fotógrafo experto en el retrato, logrando que en sus fotos se perciba una imagen honesta del personaje. “Lo importante es sacar al modelo de la imagen que quiere mostrar, para obtener la imagen real que se quiere encontrar”, dijo Kasparian, en su paso por Montevideo.

Roger Kasparian: Leonardo Mainé

Su secreto reside en tomar numerosas fotografías de la persona hasta lograr cansarla, y capturar a la persona que está detrás del personaje que quiere mostrar a la cámara. Así, en su obra se encuentran hermosos y honestos retratos de Paul McCartney, Serge Gainsbourg, Marianne Faitfull, Johnny Hallyday y Pete Townshend, todos disponibles en la fotogalería del Parque Rodó.

“Eran grupos que recién empezaban, no estaban acostumbrados a ser fotografiados, y lo necesitaban. Y yo también estaba empezando”, comentó Kasparian. El fotógrafo capturó imágenes de la primera llegada de The Beatles a París, desde el arribo al aeropuerto hasta su recital en la ciudad. Porque “la fotografía es como la caza: estás esperando el momento perfecto para una buena foto, y hay que tener el olfato para sacarla”.