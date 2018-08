Exponen un diario de vida en fotos de Andy Warhol

130 mil fotografías inéditas del referente del arte pop, Andy Warhol, serán expuestas en el Cantor Arts Center de la Universidad de Stanford, California. Las fotografías fueron tomadas por el propio artista, que en sus últimos años de vida pasaba los días con una cámara de fotos colgada.

Según decía, quería congelar todo momento para recordar quién era. En una nota que publica El País de Madrid, escriben que para lograr este objetivo, llegó a gastar más de un rollo por día, retratando momentos con amigos, cumpleaños, encuentros con famosos y hasta selfies.

Las cientos de miles de fotografías estuvieron guardadas The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts de Nueva York, que para este año decidieron exponerlas y mostrarlas al mundo. Además, se podrán ver 3.600 negativos de las fotografías que Warhol tomó entre 1976 hasta 1987.

La muestra, que se llamará Contact Warhol: Photography Without End irá desde el 29 de setiembre hasta el 6 de enero de 2019.

Parte de las fotografías estarán dispuestas en pantallas táciles que permitirán al visitante interactuar con la obra y verlas como si estuvieran con fotos digitales.

Los curadores de la exposición, Richard Meyer y Peggy Phelan, son profesores de la Universidad de Stanford que además llevaron adelante una meticulosa investigación tratando de identificar a los fotografíados. “Sin dudas se anticipó a lo que hoy hacemos con nuestros móviles”, dijeron a El País de Madrid.

Podrán verse fotos con Michael Jackson, Liza Minnelli, Dolly Parton, Nancy Reagan o Arnold Schwarzenegger.