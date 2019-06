Enrique Aguerre y una visita guiada a la gran retrospectiva de Costigliolo en el MNAV

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Museo Nacional de Artes Visuales viene realizando exposiciones de gran despliegue de artistas nacionales que si bien son conocidos, merecen una mayor aproximación a sus obras. En esa línea de acción se ubica La vida de las formas, que abarca la extensa carrera de José Pedro Costigliolo, uno de los pioneros del arte abstracto local. La muestra está muy bien montada, es sumamente interesante, abrió la semana pasada y se podrá visitar hasta el domingo 22 de setiembre.



“Esta es la primera retrospectiva de este artista que se hace en el MNAV. Hay artistas uruguayos muy destacados que no han tenido retrospectiva aquí, y eso siempre es un debe. También en esa dirección, el año que viene vamos a hacer una exposición sobre Petrona Viera”, señaló a El País Enrique Aguerre, director del MNAV y en este caso también curador de la descomunal muestra.

Lo primero que quizá se pregunte el visitante de esta exposición es cómo se logró reunir tanta obra del artista. “Esta es una propuesta que llevamos adelante con la Fundación Pablo Atchugarry, dado que Pablo es un gran coleccionista de Costigliolo. Y el Museo tiene los cuadros de los Premios de los Salones, entre otras obras, además de colaboración coleccionistas privados. Eso nos permitió abarcar toda su cronología, comenzando con los años 20, y llegar hasta sus últimas obras, de 1983. Está toda la parte figurativa, planista: él fue al Círculo de Bellas Artes, fue alumno de Guillermo Laborde, e incluso dejó de pintar, dado que tuvo grandes decepciones con el medio artístico uruguayo”, puntualiza el director.



“Luego en Buenos Aires conoció a Emilio Pettoruti, quien le sugiere que baje la paleta. De esa etapa esta exposición tiene unos bodegones, que exhiben cierta semejanza con la obra de Pettoruti, pero esa bajada de paleta le dura poco, y la empieza a subir. Ahí entra también sus proyectos de vitrales, que nunca se expuso de esta manera. Y hacia 1963 empieza la parte más conocida de su obra, que son rectángulos, cuadrados y triángulos”, describe Aguerre.



Una retrospectiva sin precedentes. Foto: Leonardo Mainé

Como bien explica el curador de La vida de las formas, la obra de Costigliolo comienza a abarcar a partir de los años 60 todo un juego de fondos y formas, que ofrece un verdadero vértigo visual. “Hay una etapa en la que el fondo y la figura se diferencian, con el negro como algo orgánico que organiza la forma. Luego, en otros cuadros, el color toma las formas, y el negro pasa a ser el fondo. O sea, algunos son cuadros que a primera vista pueden parecer lo mismo, pero con una visita detenida y atenta, uno va viendo las variaciones. Es muy musical la obra de Costigliolo”, dice Aguerre sin ocultar su entusiasmo.



En ese aspecto, con los elementos mínimos, el artista logra una suerte de variaciones, que pueden tener como un correlato con las formas musicales. La exposición comprende unas 120 obras, entre las que hay técnicas diversas, así como ejemplos de los trabajos del artista como diseñador gráfico. Al respecto, su trabajo para el Festival de Cine de Punta del Este está incluido en este tramo de la muestra. Unas vitrinas, además, aportan documentos complementarios.



Costigliolo, un pionero del arte abstracto uruguayo. Foto: Leonardo Mainé

El conjunto de cuadros invita a reflexionar sobre un artista que si bien hoy está entre los más reverenciados (y cotizados) de su generación en Uruguay, en su momento tuvo que nadar contra la corriente para que su obra fuera reconocida. “Junto a María Freire, Raúl Pavlotzky y otros artistas más, fueron los que rompieron, en nuestro medio, con la figuración. Fueron las primeras exposiciones, a principios de los años 50, de arte abstracto en Uruguay. Y eso se paga. Cuando rompés con la tradición, eso se paga. Entonces, José Pedro Costigliolo, al igual que estos otros artistas, pagaron en su momento, con incomprensión. Incluso desdén. Pero de a poco fue conquistando su lugar. El arte tiene eso maravilloso: necesita tiempo para ser evaluado”, pasa raya Aguerre, quien si bien ubica el arte abstracto de Costigliolo en el marco de las vanguardias europeas, también remarca el fuerte vínculo del artista con la pintura no figurativa latinoamericana de ese período.



A la hora de hablar de dinero, Aguerre busca dar un paso al costado, aunque es bien sabido que las obras de Costigliolo están entre las más cotizadas del arte uruguayo. “Ya hablé mucho de dinero en la exposición Picasso en Uruguay. No quiero entrar en el tema del valor y del precio. Del precio trato de no hablar, porque es algo que no le corresponde al museo. Los conocemos, obviamente, porque a veces adquirimos obra y tenemos que conocerlos. Pero el valor que hay en esta muestra es altísimo, más allá de los precios. Yo no me la perdería, porque difícilmente se vuelva a reunir un conjunto de obras como éste”.



Costigliolo en el MNAV. Foto: Leonardo Mainé

“Quizá el acento de mi dirección al frente de este museo pase por darle prioridad a los artistas nacionales, sobre los internacionales. Quizá bajo otras direcciones, lo internacional tuvo un lugar más importante, y nuestros artistas nacionales menos”, reflexiona el director, quien ya tiene en su agenda varios proyectos valiosos a futuro. Cabrerita, Julio Alpuy y Alceu Ribeiro son algunos de los artistas que el MNAV tiene para trabajar en ellos este año. “Luego en febrero Petrona Viera, y luego Amalia Nieto, exposiciones en las que ya estamos trabajando. Son artistas que ameritan una gran muestra en este museo. A la obra de Amalia Nieto le debemos una gran antología”, adelanta el gestor cultural.



“Más allá de esos proyectos, más que con nombres de artistas en concreto, me gustaría trabajar también con, por ejemplo, planismo en Uruguay. O Madí en Uruguay. O arte geométrico en Uruguay. O de escultura, figurativa y abstracta. Hacer exposiciones sobre distintos movimientos y escuelas que no se conocen. Darlas a conocer profundamente, y luego de ahí derivar en exposiciones sobre individualidades. Porque yo digo ‘planismo’ y no sé qué piensa el ciudadano. Sí lo sabemos los que estamos en esto”.

causa en común Un museo con aliados: sus socios particulares “Es relativamente nuevo en Uruguay el apoyo de los coleccionistas privados a estas grandes exposiciones. Hace ya varios años que trabajamos con galerías, y con coleccionistas, porque hoy en día los museos del mundo no pueden tener toda la obra que exhiben. No hay forma. Y para montar La vida de las formas tengo que reconocer que han sido muy generosos”, señala Enrique Aguerre sobre esta exposición, que fue inaugurada el pasado jueves 6.



La retrospectiva fue organizada por el MNAV y la Fundación Pablo Atchugarry, y parte del material que se expone en ella ya había sido exhibido en dos muestras previas, una en Miami, en otra en la sede de Manantiales de la Fundación Pablo Atchugarry. Se podrá visitar con entrada libre de martes a domingos de 10.00 a 20.00.