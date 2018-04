Dalí, un surrealista que está de visita

Que en la inauguración de una exposición sobre la obra de Salvador Dalí haya máscaras y mamelucos rojos como los de La casa de papel —serie española que es éxito de audiencia a nivel mundial— para recibir a los invitados, puede remitir a varias cosas. Una es la actualidad de su obra, claro, pero también de su esencia, su conducta, su extravagancia, que lo llevó a querer ser Napoleón y lo hizo competir con el bigote de Friedrich Nietzsche. Vaya si le ganó que ahora hasta se volvió símbolo de la televisión y el streaming, de la cultura pop.

Cuando el sitio web Playground lanzó el trap que analizaba de forma peculiar el cuadro “Las Meninas” de Velázquez, tuvo sus detractores, pero también hubo quien consideró una vía razonable para acercar los jóvenes al arte —entre estos, el especialista español de arte barroco, Benito Navarrete, al ser consultado por El Mundo—. Y puede que evocar La casa de papel para una exposición sobre el genio surrealista sirva para atraer a los curiosos que a partir de una máscara y un bigote quieran descubrir un mundo.

Con esta idea en mente, el viernes se inauguró en Patio Rambla (ex Club Banco Comercial) la muestra Dalí, la mirada de un genio, que, según afirma el productor argentino Freddy Zyskrot, trae a Montevideo cientos de obras originales del artista catalán, “es tanto para el público que tiene su primer encuentro con Dalí como para el experto. Todos van a salir satisfechos de la misma forma”, dice e indica que para aquellos que se acercan por primera vez, hay una pared que explica el significado de los relojes fundidos, los elefantes, los cajones, los saltamontes y más símbolos usados en repetidas ocasiones por el pintor.

La muestra no incluye ninguna de sus obras más representativas. Son esculturas, xilografías, litografías y grabados que habrían sido producidas entre las décadas del 50 y el 80 —algunos como estudios del artista antes de comenzar una pintura—, que, según Zyskrot, fueron cedidas sin mayor dificultad por parte de varios coleccionistas. Una combinación de obras de la cual no se encuentra precedente, salvo porque en el año 2013 se llamó Dalí, la mirada de un genio a una exposición de cuadros del pintor con referencia judía en Israel, curada por el exsecretario personal de Dalí, Enrique Sabater. El productor explica que fue justamente en diálogo con Sabater que le surgió la idea de generar esta exposición para que se mueva por América Latina, y respecto a que no se haya elegido un espacio convencional, añade que “la muestra no quiere acercarse a un museo, sino ser una experiencia”.

Patio Rambla está abierto de lunes a sábados de 10.00 a 22.00. Las entradas para ver la muestra pueden comprarse por RedUts y van de 320 a 350 para adultos y de 270 a 300 para menores de 12 años.