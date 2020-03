Coronavirus: cómo disfrutar del Louvre, el MET y más museos del mundo sin salir de casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fronteras cerradas, todos los espectáculos cancelados, los museos sin actividad. En principio el panorama parece desolador, también para la cultura, pero siempre está la web para abrir una ventana al mundo del arte. Los museos del mundo están trabajando a puertas cerradas, pero eso no significa que no estén en actividad. Por en contrario, muchos de los grandes centros culturales de Europa y Estados Unidos están potenciando su labor a través de sus páginas web y de sus redes sociales, para no perder contacto con los usuarios y también para conquistar más visitantes virtuales.



Y acá van algunas sugerencias. El Museo Nacional del Prado, de Madrid, lanzó un programa, “El Prado con usted", a través de sus redes sociales, para mantener su conexión con el público durante el período de cierre. Diariamente está publicando videos extensos, en los que curadores y técnicos detallan los trabajos que están haciendo en este momento en el Prado. Allí se puede ver, por ejemplo, los pasos y el análisis de cómo se hizo la restauración del famoso cuadro La anunciación, de Fra Angelico.

También está disponible, lógicamente, la visita on line al museo, y para hacer frente a la apabullante cantidad de obras de arte (unas cinco mil), se puede elegir entre distintos cortes temáticos según el interés del usuario: mitología, retratos, desnudos, oficios y profesiones, y vida cotidiana, entre otros.

No lejos del Prado, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza también colocó el cartel de “cerrado”, privando al público de poder ver, entre otras cosas, una fascinante muestra de retratos de Rembrandt, que venía siendo muy taquillera. Sin embargo, el museo también anunció que va a potenciar su actividad web, que abarca entre otros contenidos un video en su cuenta de Instagram con una entrevista a Norbert Middelkoop, curador de la exposición de Rembrandt.

Lógicamente, el Museo del Louvre, con su enorme convocatoria de turistas de todo el mundo, cerró sus puertas rápidamente, y apostó a más visitas web. Entre los muchos contenidos que ofrece en sus cuentas, en Facebook hay un jugoso video que trata sobre la relación entre el crítico de arte Théophile Gautier con Eugene Delacroix.

Como no podía ser de otra manera, el Museo del Vaticano ofrece un meticuloso y atrapante catálogo on line, donde además de su impresionante pinacoteca, se puede hace un detenido paseo virtual por la arqueología de distintas épocas y lugares, desde Egipto antiguo al mundo etrusco.

El museo Metropolitan, de Nueva York, está ofreciendo vía web una serie de exposiciones, entre las que destacan una dedicada a Coco Chanel y otra a Christian Dior. Vermeer y Bruegel son otros dos invitados de lujo que el gran museo neoyorquino puso en el foco de sus actividades digitales. En Washington, la National Gallery of Art tiene on line, entre otras cosas, una interesante exposición sobre vestuario y moda que llega hasta el siglo XIX.

El Museo del Louvre, un emblema de París, a puertas cerradas. Foto: AFP

En Londres, el British Museum ofrece una enorme oferta en internet, entre la que destaca su exposición sobre Napoleón Bonaparte y su derrota en Waterloo, que contienen entre otros elementos, caricaturas del famoso militar y estadista francés, en su hora más difícil, así como antiguos grabados de guerra y otras curiosidades de fina hechura.

Evidentemente, la oferta web es inabarcable, y de hecho, la plataforma Google Arts & Culture reúne un patrimonio virtual de más de 1800 instituciones culturales de 80 países, que incluye visitas virtuales en 360 grados. Y hasta catálogos de arte callejero de distintas ciudades del mundo, para aquellos que no gustan de los museos ni siquiera en formato virtual.



EN EL RÍO DE LA PLATA Museos de la región y sus ofertas web En Uruguay son varios los museos con páginas web más o menos vitales, que permiten conocer sus contenidos, tanto de las exposiciones actuales como pasadas. El Museo Nacional de Artes Visuales ha trabajado bastante en esa dirección, y tiene en su sitio abundante información sobre su actividad. Además, en Youtube hay numerosos videos vinculados a la actividad del MNAV, incluyendo una recorrida 360 grados por sus instalaciones.



En Argentina, numerosos museos ofrecen páginas web dinámicas y cargadas de información, entre ellos el Malba, que tiene su Colección Online, donde además recoge el trabajo de investigación y catalogación exhaustiva de sus obras. Este acervo digital tiene como objetivo complementar a su museo físico, incorporando nuevos materiales documentales e incluyendo referencias a los últimos avances bibliográficos y a las investigaciones realizadas sobre las obras de la colección. Entre los museos porteños también destaca la web del Museo Nacional de Bellas Artes, que ofrece un recorrido virtual por la colección, además de un preciso detalle de su acervo, y de sus exposiciones, incluyendo las pasadas, que abarcan, entre otras, Figari, mito y creación, sobre el notable pintor uruguayo.