Bauhaus en Uruguay: el diseño invadió al Museo Blanes

Hoy a las 19.00 el Museo Blanes abre las puertas de El mundo entero es una Bauhaus, exposición que llega desde Alemania y que permite tomar contacto obras de la célebre escuela germana de arte de los años 20. La muestra ocupa gran parte del museo, y está armada a partir de un montaje que también fue diseñado en Alemania.



“En 2017, sabiendo que en 2019 se iban a cumplir 100 años de la Bauhaus, empecé a consultar sobre esta exposición, que venía a Buenos Aires. E insistí, hasta que con el apoyo de Presidencia de la República, logramos que viniera a Uruguay. Ya había estado en Buenos Aires, a México, a Chicago, y volvió a sur para presentarse aquí. Fue una gran actitud de parte del gobierno alemán enviarla a Montevideo”, explicó a El País Cristina Bausero, directora del Museo Blanes.



La exposición vino en dos contenedores de gran tamaño, que llegaron hace unos 10 días. En ellos había todo un bazar de objetos de arte, incluyendo piezas de mobiliario, objetos domésticos, tapices, maquetas, juguetes y más. También mucha documentación, videos, audios y otros elementos que ayudan a ubicar al visitante de la exposición en el contexto de la época.



“Fue impresionante, porque ellos trajeron todo, y fueron armando la exposición como un mecano. Trajeron la cartelería, los tabiques, todas las herramientas, e incluso los carritos para trasladar las cosas que pesan mucho. Lo único que nos pidieron a nosotros acá en el Museo fue ayuda en las tareas de fuerza. Vino gente con una gran formación en montaje”, enfatiza Bausero.



La mayor parte del material expuesto pertenece al IFA (Institut für Auslandsbeziehungen), instituto cultural de relaciones exteriores de Alemania, que realizó este montaje para celebrar los 100 años de la notable escuela alemana de arte. Luego de presentarse en Uruguay, la exposición vuelve a su país, para itinerar dentro de la propia Alemania.



La muestra fue organizada en las áreas más grandes del Blanes, y eso obligó a que sus dos exposiciones permanentes del museo (la de Pedro Figari y la de Juan Manuel Blanes) fueron instaladas en espacios más reducidos. Fiel al criterio de la Bauhaus, y su concepto de arte total, la muestra no busca tener un recorrido único, sino que puede ser visitada en un recorrido libre, que atraviese zonas que abarcan el diálogo entre artesanía y la técnica, o la relación del arte con la comunidad y con la pedagogía.

“Lo que se quiere mostrar en esta exposición es el concepto de arte total de la Bauhaus. Es decir, ese abordaje desde distintos puntos de vista y desde distintas disciplinas. No era solo la arquitectura o el mobiliario. Abarcaba la fotografía, la danza, el tejido, y todos los elementos se tranversalizaban, desde un pensamiento integral sobre el individuo”, analiza la directora del museo.



“Creo que esta exposición ofrece una mirada general sobre la Bauhaus, pero tiene a la vez un foco en la escuela en sí, para mostrar eso que fue un lugar donde muchos creadores trabajaron juntos, y donde se mezclaba desde lo tecnológico hasta lo político. Mucha gente pasó por la Bauhaus, y creo que esta exposición busca mostrar que no siempre todo era coincidencia”, cuenta Peter Kortmann, uno de los montajistas de la exposición, que cuenta con curaduría de Boris Friedewald.

Nacido en Berlín, Kortmann es la primera vez que visita Uruguay, y en estos días ha estado ocupado en instalar la exposición alemana en lo que fue la casa señorial de Clara García de Zúñiga. “Acá en el museo han atendido mucho a los detalles que demanda este montaje. No conozco mucho sobre el Museo Blanes, pero sí veo que su estilo se repite en otras partes de la ciudad. Y creo que funciona muy bien para esta exposición, que la hemos presentado en locales muy distintos. Porque nosotros venimos con los elementos que nos permiten realizar el montaje en diferentes tipos de lugares, casi que independientemente del edificio. La hemos montado en Chicago, en espacios muy pequeños, o en México, en sitios bien amplios. Y siempre funciona”, explica el montajista.



Pero el montaje tiene también un sector con material local. “En la sala central pusimos material uruguayo, como algunas sillas Bauhaus que conseguimos en préstamos de algunos arquitectos. Y las sillas del Instituto de Diseño, de la Facultad de Arquitectura, que es la producción que en los años 60 la Facultad hizo junto con la UTU. Es un mobiliario hecho para escuelas, acá en Uruguay, muy inspirado en la Bauhaus”, aporta Bausero, agregando que hay todo un calendario de conferencias a lo largo de junio y los meses siguientes.

“Si bien hoy en día Bauhaus ya es como una marca, creo que en el fondo lo que nos deja es una visión distinta a lo que es la creación hoy, que suele estar muy marcada por el dinero. Creo que, hoy en Alemania, un individuo corriente no conoce nada de Bauhaus, o conoce un par de conceptos. Salvo personas con más educación artística. Sin embargo, la herencia de Bauhaus está presente en todas partes”, remata Kortmann.



El mundo entero es una Bauhaus se podrá visitar de martes a domingo, de 12:00 a 18:00.

recorrido libre

Una exposición para recorrer libremente

“A veces la Bauhaus está y no se la ve”, dice Cristina Bausero, directora del Museo Blanes, en referencia a ese estilo sobrio y funcional, que ha influido enormemente en el diseño industrial del siglo XX, y que hoy podemos encontrar, reformulado, en algunos de los objetos que nos rodean.



“El otro día, una chica joven que vino a ver la exposición, me dijo que no podía creer que una de las lámparas esté diseñada en 1919. Y me decía que la lámpara de su mesa de luz es prácticamente igual”, explica Bausero, que está organizando visitas guiadas, vinculadas con Facultad de Arquitectura y otras facultades.



También de Facultad de Arquitectura, varios docentes darán conferencias, así como algunos profesores de Alemania. Y habrá actividades para niños y para adolescentes, como por ejemplo sobre el color en la Bauhaus, o la composición. El cine no estará ausente de esta muestra, además de proyecciones de videos.



“El recorrido es libre, no fijo. Porque la Bauhaus era muy libre. Y recorrer la exposición libremente te permite ir conectando unas cosas con otras. Ves un video, luego las maquetas, y luego los objetos. O como quieras recorrerla”.