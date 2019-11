"Abrazo político": conocé la historia detrás del dibujo que se volvió viral en el balotaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre los mensajes de polarización que dominaron las redes sociales durante los días previos al balotaje, se viralizaron dos imágenes que generaron un ambiente de esperanza entre la separación de los votantes: la primera es la que muestra a militantes del Frente Amplio y del Partido Nacional entonando juntos el Himno Nacional en la rambla montevideana, y la segunda es un dibujo de dos niños abrazándose, cada uno con la bandera de su partido. En cuestión de horas, la obra se viralizó en redes sociales cuando votantes de ambos partidos la compartieron porque representaba la importancia de la igualdad más allá de las diferencias políticas.



Detrás de esa celebrada imagen está el dibujante uruguayo Santiago Vecino. “Surgió mientras corría por la rambla, me vino la imagen a la mente y me conmovió. Es algo que me pasa a veces y siento la necesidad de dibujarlo. Después trato de encontrarle el por qué y pensar un poco en la parte técnica de como hacerlo”, explica a El País.



“Me sentí un poco saturado por lo radicales que tendemos a ponernos con nuestras ideologías políticas (sobre todo en redes sociales), olvidándonos que en todos los sectores hay gente muy capaz y con intenciones de mejorar las cosas (también hay de los otros, obviamente). Además, aunque pensemos distinto, seguimos siendo vecinos, parientes y amigos que van a seguir conviviendo en el mismo lugar, por los que sentimos cosas que van mas allá del color que voten”, agrega.



Fue en ese momento que pensó en dibujar a dos niños, una imagen que representa la idea de no “tener tantos prejuicios, ni estar tan obsesionados con imponer una verdad sobre otra”. “A esa edad, solo queríamos jugar y nos interesaban muchos mas aspectos de la vida”.



Santiago Vecino. Foto: Santiago Vecino.

A su vez, la imagen tiene el objetivo de resaltar la “tolerancia, la unión y la democracia” que se mantiene en Uruguay, a diferencia de lo que se está viviendo en la región. A Vecino lo tomó por sorpresa la repercusión de su trabajo. “Supongo fue porque mucha gente se sintió identificada, y eso esta bueno porque confirma que estamos lejos de los extremos”.



Vecino, que dibuja desde la niñez, trabaja como freelance y desde hace años viene haciendo ilustraciones de niños, caricaturas, humor gráfico, animación y storyboards. En esta última área trabajó para dos películas de Hollywood: Aztec Warrior, de Scott Sanders; y Posesión infernal, del uruguayo Fede Álvarez.



“El trabajo en Posesión infernal surgió a raíz de que Fede Álvarez se fue a Hollywood a dirigir películas y me contactó porque ya habíamos trabajado juntos varias veces acá en Uruguay. Para mí no fue muy diferente de lo que hago habitualmente porque trabajé desde acá, aunque sí hubo un poco mas de tiempo para desarrollar las ideas”, explicó.



Este año, el ilustrador también trabajó con el afiche que anuncia la gira española de No Te Va Gustar, que en febrero del año que viene los llevará por varias fechas del país europeo para celebrar los 25 años de su formación. “Amigos, el responsable del increíble arte para la gira por España es el ilustrador Santi Vecino, 100% talento Uruguayo. Quienes quieran conocer más de su trabajo pueden visitar: http://www.santiagovecino.com”, escribieron desde la página de la banda liderada por Emiliano Brancciari.



“Algunos de los integrantes de la banda siguen mi trabajo por Instagram, y fue por ese medio que su manager Nicolás Fervenza me contactó. Ellos querían algo que no estuviera asociado a ninguna imagen o momento de su carrera, algo completamente diferente a lo que uno presupone que es la banda”, explica. “Les mandé varios bocetos y todos estuvieron de acuerdo con la idea de la mulita-toro, que además hace referencia a ambos países. Fue un lindo trabajo porque hubo aportes de ambos lados y estuvimos alineados con lo que se buscaba. En este momento sigo trabajando con ellos en otras ideas visuales para futuras giras”.

En la cuenta de Instagram de Vecino (@Sanvecino) se muestran todos sus trabajos. Entre storyboards de publicidades y caricaturas de políticos como José Mujica, Julio María Sanguinetti y Jorge Larrañaga, el ilustrador exhibe varias obras que incluyen crítica social. Entre ellas, se pueden ver las ilustraciones de Donald Trump que realizó para el cortometraje M.A.M.O.N. (Monitor Against Mexicans Over Nationwide).



Publicado en YouTube en 2016 previo a las elecciones estadounidenses, el cortometraje mezcla ciencia ficción y fantasía para explorar a través del humor negro y los efectos especiales, las hilarantes consecuencias del plan de Trump de expulsar a los inmigrantes de Estados Unidos y construir un enorme muro fronterizo. Así, se puede ver a un Trump robot mecha conducido por él mismo, intentando destruir a varios personajes estereotípicos que representan a la cultura mexicana (quinceañeras, mariachis y hasta el chapulín colorado). M.A.M.O.N. fue celebrado por la crítica y al día de hoy tiene más de 12 millones de visitas en YouTube. “Pienso que el corto fue una caricatura bizarra de los estereotipos y miedos populares, no tanto una crítica ideológica profunda o fundamentada. Pero eso debería responderlo Ale Damiani el director y realizador”, asegura.



Además de la caricatura de Trump, otra de las que destaca es la de un rostro atrapado en las garras del nuevo modelo de IPhone. Aunque Vecino aclara: “Aunque no lo parezca, la intención no era criticar la tecnología, de hecho es un autorretrato y los teléfonos inteligentes me parecen una herramienta espectacular. Más bien sería una autocrítica, a no poder controlar el vicio de usarlo todo el tiempo, y como todo vicio, en un momento sentís que él te esta dominando a vos. Yo se que ese comportamiento esta impulsado por los creadores, pero creo que la responsabilidad sigue siendo de uno”.



“Mi trabajo consiste en plasmar ideas mías o de otros a imagen, intento evitar dibujar cosas muy explícitas y digeridas, mas bien me gusta que queden abiertas a la interpretación que cada uno quiera darles”, concluye.