Alejandro Sanz, una de Guy Ritchie y Beatles y Queen a todo coro, para salir en la semana

Uno Alejandro Sanz vuelve a Uruguay

Esta en uno de sus grandes momentos y por lo que se ha visto el show que trae a Uruguay es de los mejores de su carrera. El miércoles 19, Alejandro Sanz actuará en el Antel Arena como una escala de la gira mundial de #ELDISCO, su último trabajo de estudio (después edito #LAGIRA de #ELDISC0, que es el show que trae acá) que le ha dado premios Grammy y uno de los grandes éxitos de su carrera. En el recital incluye todos los grandes éxitos de una carrera que ya abarca tres décadas y mucho de ese nuevo material. Está anunciado para las 21.00 y quedan entradas que van de 2000 a 4.500 pesos.



Dos De cuatro estrenos, dos son muy interesantes

Hay varios estrenos anunciados para este jueves. El premio al más importante podría repartirse entre Los caballeros la nueva película de Guy Ritchie que, dicen, recupera el espíritu de aquellas Juegos trampas y dos armas humeantes y Cerdos y diamantes. Por ejemplo, hay un importante elenco masculino en el que están, entre otros Matthew McCounaghey, Hugh Grant y Charlie Hunnam. Son unos mafiosos en medio del negocio del marihuana en Londres. Ritchie viene de dirigir Aladdin que, la verdad, no le quedó muy bien.

La otra película destacada de la semana es Mujer en guerra, una película islandesa que viene con premios de festivales internacionales. Cuenta la historia de una mujer que defiende la isla en la que vive del avance de la civilización. Tiene todo para estar buena.

Además se estrena Jexi: un celular sin filtro, una comedia con Adam Devine sobre los insanos vínculos modernos con el teléfono y Presencias del mal, la habitual película de terror de todas las semanas.



tres Beatles y Queen en las voces del coro del Sodre

Este sábado, en doble función (a las 20.00 y a las 22:00) en la sala principal del Auditorio Nacional Adela Reta, el Coro Nacional del Sodre ofrecerá Beatles & Queen, un espectáculo que fue uno de los éxitos del año pasado del coro oficial y que ahora regresa por más público. Se trata de un variado recorrido vocal, versionando los temas más emblemáticos de dos de los grupos más importantes de la historia del rock. Con dirección de Esteban Louise, se escucharán himnos populares tan conocidos como "Yesterday", "Let It Be", "Bohemian Rhapsody" y "Somebody to love". Entradas en Tickantel, desde $ 60 a $ 480.



Música y cine nacional

En la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño sigue el ciclo Música del Río de la Plata. Allí el jueves se exhibe Espíritu inquieto sobre el músico uruguayo, Gustavo Pena, el viernes, Amigo lindo del alma sobre Eduardo Mateo y el sábado, Ausencia de mi sobre Alfredo Zitarrosa. Y habrá combinación de cine y música en Sala Zitarrosa, el jueves en el ciclo El propio cine que es con entrada gratuita. Este jueves 20 se exhibe En el pozo, una interesante película de suspenso de Bernardo Antonaccio y Rafael Antonaccio. La exhibición se acompaña por un videoclip de Lu Ferreira de la banda sonora de la película.



La Banda Sinfónica a puro tango

La Banda Sinfónica de Montevideo va a tener una semana ocupada recorriendo la capital a puro tango. En su ciclo Tango a dos bandas el espectáculo Tangazo va a estar, dirigida por Martín Jorge mañana, hoy, en el Teatro Solís, el lunes 17 en la Plaza de la Restauración en Asilo y Villademoros y el jueves 20 en Pueblo Victoria. Tango Caribe con Alberto Vergara como director invitado, estará el martes 18 en el Solís, el miércoles 19 en el Centro Cultural Terminal Goes y el viernes 21 en el Centro Cultural Florencio Sánchez del Cerro. Los espectáculos barriales son gratuitos, los del Solís cuestan 220 pesos.