Cuando Los Simpson "predijeron" que Disney compraría a Fox

Luego de anunciarse el acuerdo por el que Disney compra la división de películas y televisión de Fox, usuarios de redes sociales recordaron cuando la serie de Los Simpson “predijo” que dicho acuerdo se llevaría a cabo.



En un capitulo de 1998, se ve una imagen en donde aparece el logo de la 21th Century Fox y se puede leer que los estudios son “una división de Walt Disnet Co.”.



El capitulo titulado "When You Dish Upon A Star", pertenece a la décima temporada de la serie y en él aparecen los actores Alec Baldwin y

Kim Basinger.



El episodio se transmitió el 8 de noviembre de 1998, hace 19 años.



En la temporada 27 de Los Simpson, fue creada una introducción en la que la familia amarilla se convierte en personajes de Disney.



Hoy se anunció que Walt Disney Co. acordó la compra de los activos internacionales de películas y televisión de Twenty-First Century Fox

Inc, propiedad de Rupert Murdoch, por 52 mil 400 millones de dólares.