María Gracia: "Estoy muy agradecida con Uruguay por permitirme cumplir este sueño"

"Estoy emocionada, estoy sorprendida. Esto es algo que si bien puse todo de mí y me lo tomé muy en serio desde el día uno, tampoco me esperaba llegar a tanto. Creo que es de los momentos más felices de mi vida, sino es el más. No puedo creer todo esto, es como que estoy viviendo un sueño", dijo María Gracia Sosa a El País a pocos minutos de haberse consagrado como la segunda ganadora de MasterChef Uruguay.

María Gracia Sosa es la ganadora de la segunda edición de "MasterChef Uruguay" By Belen Fourment María Gracia Sosa es la ganadora de la segunda edición de "MasterChef Uruguay" MIRA TAMBIÉN María Gracia Sosa es la ganadora de la segunda edición de "MasterChef Uruguay"

"¡Cuántos MasterChef he visto, he visto la final y el ganador, y nunca me imaginé estar parada acá, tomando este trofeo y que diga Uruguay! Para mí es un logro al mil por ciento, significa muchísimo y estoy sumamente agradecida, con Uruguay y con todos, por permitirme cumplir este sueño", resaltó la médica venezolana, que se impuso en la final a su amiga y rival directa, la educadora Luciana Dangelo.

La emocionante final de MasterChef: lo que vivieron los protagonistas La emocionante final de MasterChef: lo que vivieron los protagonistas MIRA TAMBIÉN La emocionante final de MasterChef: lo que vivieron los protagonistas

María Gracia dijo además que en todo el camino del reality, tuvo que hacer compatible la medicina con la gastronomía, una pasión que, aprendió, "significa mucho más para mí de lo que hubiese podido pensar. Van a seguir las dos cosas, tengo dos pasiones que son distintas, pero alguna similitud pueden tener. Pero mi reto es mantener las dos cosas, porque de ninguna de las dos me quiero separar".

¿Quién es María Gracia, la nueva ganadora de "MasterChef"? By Belen Fourment ¿Quién es María Gracia, la nueva ganadora de "MasterChef"? MIRA TAMBIÉN ¿Quién es María Gracia, la nueva ganadora de "MasterChef"?

En cuanto al costado emocional que mostró a lo largo de toda la temporada, la venezolana sorprendió asegurando que no llora "por nada" en su vida cotidiana. "Nadie me va a creer si lo digo, pero en mi casa saben que soy una piedra y que es muy difícil moverme sentimientos y una lágrima. Esa es una de las cosas que me ha dado MasterChef, ha removido esa fibra en mí y me ha permitido aflorar mis sentimientos", comentó.



"Ahora soy la llorona de MasterChef", dijo entre risas, "pero creo que me permitió descubrirme, abrirme a mis emociones".