Julio Sánchez Padilla explicó el final de Estadio Uno

Julio Sánchez Padilla explicó los motivos del final del ciclo de Estadio Uno, tras 47 años al aire. "Todo fue decisión mía. No vamos a volver a otro canal. Estadio Uno ha finalizado el lunes pasado", dijo el conductor, de 85 años.

El periodista deportivo contó cómo vivió el último lunes de Estadio Uno. "Mi hija mayor, que hoy tiene 60 años, me llamó al mediodía y me dijo. Yo estaba en el estudio el día que empezó Estadio Uno", en referencia al debut en pantalla en julio de 1970. "Eso me desarmó", confesó Sánchez Padilla.

El periodista deportivo rememoró la historia del ciclo. Incluso contó cuando de sus años en Canal 4, a donde desembarcó luego de haber sido vetado en Canal 5 tras la dictadura.

