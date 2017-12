Entre Flor Vigna y Fede Bal se decide el "Bailando"

La final del Bailando por un sueño se decide esta noche entre dos parejas que fueron ganadoras en ediciones anteriores. Aunque este año se recordará más por los problemas de presupuesto que tuvo la productora y las amenazas de los jurados de no volver si no les pagaban el sueldo, que por las peleas entre los famosos que siempre eran el platillo fuerte de este show. Lo que no podía faltar este año tampoco.



Un año complicado también tuvo Flor Vigna, la última campeona junto a Pedro Alfonso, quien tuvo cambios de compañero de baile (Alfonso renunció para actuar en Las estrellas y Agustín Casanova también se alejó aunque por problemas personales), quien llegó a la final tras vencer a Hernán Piquín en una ajustada votación telefónica.



Jurado de "Showmatch" amenazó con no volver si no les pagaban el sueldo. Foto: Archivo

Por su parte Federico Bal y Laura Fernández vuelven a estar en la final, aunque este paso por la competencia también tuvo momentos complicados, con peleas, recriminaciones y varios enfrentamientos en vivo.



Igual, Showmatch termina una edición con varios premios Tato (a mejor reality, conductor y varios técnicos) y con la promesa de volver el año próximo para que Marcelo Tinelli diga una vez más su característico saludo, “buenas noches América”.