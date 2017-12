"El final de 'Game of Thrones' va a ser lo mejor que se haya emitido en televisión"

Jason Momoa nunca dejará de ser Khal Drogo para los fanáticos de Game of Thrones, aún cuando está ganando popularidad como el Aquaman de DC. Y por estos días, su vínculo con la serie televisiva más popular vuelve a estar en el tapete, porque dio algunas declaraciones que generan entusiasmo de cara a la última temporada de la ficción.

"Va a ser lo mejor que se haya emitido en la televisión", dijo Momoa al sitio Entertainment Weekly, hablando sobre el cierre de Game of Thrones, que todavía no se sabe si se verá en 2018 o 2019.

"Va a ser increíble. Va a shockear a un montón de gente. Y fue un fastidio porque soy un gran fan, y no quería saber lo que iba a pasar. Quedé como: ¡Maldición, no quería saberlo!", añadió el actor.

Momoa se enteró de los detalles del final porque visitó el set de Game of Thrones en Belfast, lo que generó el rumor de una posible vuelta de Drogo a la serie, algo que él se encargó de echar por tierra.

"Sólo aparecí para ver" a los productores David Benioff y Dan Weiss, explicó, "y simplemente vi personas en el set. No había estado ahí en un largo tiempo. Solo quieres ver a tus amigos, y empiezas a ver titulares de 'Drogo está de vuelta', y yo digo: ¡él está muerto! No puede volver, no funcionaría", afirmó el hombre que le dio vida al gran amor de Daenerys Targaryen en la pantalla chica.