El emotivo cierre de ciclo por los 30 años de TV de Susana Giménez

El teatro Gran Rex era una fiesta. La gente ingresaba al lugar sonriendo y se disponía a ocupar sus butacas para ser parte de la celebración por los 30 años del programa de Susana Giménez . Una voz por parlante anunció que faltaban tan solo cuatro minutos para empezar, enseguida los técnicos se acomodaron en sus lugares y los bailarines subieron al escenario. Un minuto y medio y la ansiedad crecía. De repente, tras un grito que anunciaba que salían al aire, comenzó la fiesta.





Rodeada de plumas y con un traje transparente con brillos en plateado, Susana abrió el programa con un cuadro musical. En la segunda fila del teatro la aplaudían fervorosamente las personas más importantes de su vida: su hija Mercedes Sarrabayrouse, con quién no paró de intercambiar miradas cómplices en toda la velada, y sus nietos Lucía y Manuel Celasco. Al terminar el número, y mientras en la pantalla gigante se proyectaba el sketch en el que participaron grandes invitados, la diva se dirigió a su camarín para ponerse el vestido que usaría durante la primera parte del programa.



"Para mi personalmente fue un año excepcional, fui tan mimada por esto de los 30 años al aire... además me nombraron ciudadana ilustre. Todos los premios que me han dado han sido impresionantes, y no tengo nada más que decir que gracias, gracias, gracias. Agradecer por todo lo que tengo, y por todo lo que me da la gente y la vida en general", dijo Susana al finalizar el programa.

Uno de los grandes invitados de la noche fue Antonio Gasalla , que no pudo evitar emocionarse al finalizar su participación como la abuela. "Me morí porque Antonio no es de llanto fácil, es un tipo duro", contó Susana. El humorista recibió la ovación de todo el público presente, que coreaba su nombre mientras lo aplaudía. Gasalla no volverá a ser parte del programa el próximo año, sin embargo a la diva le alegra saber que sigue su carrera en otro lugar. "Creo que se va a otro canal, mañana lo llamaré. Me parece bien si se va al Trece porque cada uno tiene que ir a donde le conviene o tiene ganas. Él es un tipo libre, de muchísimo talento que me ha hecho muy feliz y quiero lo mejor para él. Si lo mejor es irse al Trece, bueno...".





Pocos minutos después de que Gasalla dejara el escenario, llegó uno de los momentos más eufóricos de la noche: la visita de la banda CNCO . "Cómo gritaban esas chicas... no escuchaba nada", dijo Susana, que durante toda la nota hizo un esfuerzo muy grande por calmar a las fans para poder entrevistar a los chicos. El show de Malevo también despertó la admiración de la gente, sin embargo el más querido por todos fue sin lugar a dudas Nazareno, que recibió los aplausos más prolongados cada vez que apareció en el escenario.



Las perlitas no solo despertaron carcajadas entre el púbico, sino que la diva también se tentó con los diferentes videos, muchos de los cuáles se convirtieron en clásicos de la televisión argentina. Sentada en su escritorio, Susana se se puso en el lugar de espectadora por un rato para disfrutar de sus "errores". También se permitió demostrar su espontaneidad frente a las 3000 personas que estaban presentes, cuando al proyectar las publicidades no dudó en imitar los slogans de sus anunciantes, repitiendo palabra por palabra y sonriendo mientras lo hacía.

Para cerrar la noche, Susana recibió en el escenario a todas las estrellas del canal que se sumaron a un brindis en honor a la diva. En el corte, los actores y conductores aprovecharon para saludar a la homenajeada, que utilizó el momento para sentarse y descansar mientras le retocaban el maquillaje y el peinado. Uno a uno se iban acercando a ella, y el comentario de todos parecía ser el mismo: ¡que flaquita que estás!. Además de conversar un rato, todos aprovecharon para sacarse selfies.



"Todos los invitados de hoy dijeron lo que pienso yo, lo que piensa el pueblo, que queremos tranquilidad y paz. No queremos pelea, no queremos que rompan nada, estamos hartos de eso. La gente quiere paz", expresó Susana. Por último, y antes de despedirse, aseguró que no sabe cuándo volverá a la pantalla, pero que a lo mejor lo hace desde Rusia durante el mundial. "No sé si haré el programa desde allá, la apertura por ahí sí... veremos cuando vuelvo".