La zarzuela más famosa llega hoy al Solís

Entre hoy miércoles 20 de diciembre y el sábado el escenario principal del Teatro Solís ofrecerá la zarzuela La verbena de La Paloma, título con que cierra esa sala su temporada lírica 2017. El espectáculo contará con la Banda Sinfónica de Montevideo, bajo la dirección de Martín Jorge. Las funciones son hoy, mañana, el viernes 22 y el sábado 23 a las 20.00, y las localidades están en Tickantel y en la sala, y valen de $ 600 a $ 150.



Con libreto de Ricardo de la Vega y música de Tomás Bretón, la más popular de las zarzuelas promete poblar el escenario de personajes característicos del viejo Madrid del siglo XIX. El tema de fondo es muy sencillo: trata de los amores y celos entre una pareja de novios, Julián y Susana, ambos hijos del pueblo de Madrid. Pero desde esa trama de poca envergadura se va dibujando todo un ambiente popular, que tiene como centro una noche de verano en la víspera de la Fiesta de la Paloma.



Don Hilarión estará a cargo de Fernando Barabino, mientras que Julián lo encarna Alfonso Mujica y Susana, Sofía Mara. También estarán en escena Sandra Scorza, Stephanie Holm, Jimena Vázquez, Sandra Silvera, Carlos Sorriba y Álvaro Godiño, bajo dirección escénica de Jimena Márquez.

“Vamos a tratar de conservar como cuota primordial lo que la zarzuela trae en sí como género. Es la primera vez que dirijo una zarzuela y no voy a ir a deformarla en otra cosa. Pero sí va a haber algunas rupturas estéticas, y también algunas huellas un poco más contemporáneas. Vamos a tratar de hacer convivir las dos cosas. En esa estética más contemporánea va a haber cuatro bailarines de danzas urbanas, junto a una estética clásica, a través de cuatro bailarinas de flamenco y danzas españolas. Vamos a hacer como una especie de mix”, explicó a El País Márquez, destacada artista de Carnaval y teatro, dramaturga y directora, quien ahora trabaja por primera vez con cantantes líricos.



Originalmente subtitulado El boticario y las chulapas y celos mal reprimidos, este un sainete lírico en prosa se estrenó el 17 de febrero de 1894 en el Teatro Apolo de Madrid. Ricardo de la Vega escribió el libreto a partir de un hecho real que escuchó de labios del propio protagonista, y el asunto le pareció interesante y no tuvo más que rodearlo de un ambiente que le fuera propicio y unos personajes que no desentonaran. Y sin pensarlo creó uno de los más populares títulos del arte lírico español.

El oído del autor para captar el habla de la calle contribuyó a la popularidad de esta obra, una de las más escenificadas en su género. De la obra destaca la habanera concertante ¿Dónde vas con mantón de Manila?, cuyo éxito fue tal que la expresión pasó a formar parte del habla cotidiana a lo largo del siglo XX. Su fama le deparó muchas versiones en cine: la primera, estrenada en el Circo Price de Madrid en 1921, fue una película muda dirigida por José Buchs. Ahora el Solís vuelve sobre ese clásico, para medir su eficacia en el siglo XXI.