Un tren que no significa progreso

Mañana se estrena la nueva realización escénica del Laboratorio de Práctica Teatral: Cómo poner en marcha un tren, que se va a presentar en la Ciudad Vieja, en El Cibils, en Ituzaingó 1537 esquina Piedras. Va los viernes a las 23.00 y los sábados y domingos a las 21.00. Como todos los espectáculos de esa compañía, es con entrada libre y colaborativa.



La propuesta, dirigida por Sergio Luján, tiene elementos de la dramaturgia posdramática, vale decir que es performativa, más que representacional. En ella, distintos acontecimientos conjugan un dispositivo escénico múltiple. Cómo poner en marcha un tren puede evocar tanto un sonado accidente ferroviario en una ciudad del interior, como un simple instructivo de mecánica general, o de modo más abstracto, idas y venidas políticas y sociales de este presente intempestivo.



En escena eso se traduce como un fondo, donde cuerpos y hierros conforman un único paisaje, que rezuma terquedad, cierto empeño en proseguir.

Luján, que el pasado setiembre estrenó el melodrama musical El cónsul en el Teatro Solís, es el impulsor de esta compañía, que viene recorriendo una senda inusual en la escena local. En 2015 presentaron Ivona. El olor a pescado no viene nunca del puerto, en un montaje que utilizaba de modo original el Castillo Idiarte Borda. Ese mismo año hicieron Severa vigilancia, de Jean Genet a working progress, en el Penal de Punta de Rieles, trabajando siempre bajo la premisa de intervenir espacios descentralizados y no convencionales. En ambas se trataba de realizaciones performativas, como también lo fue Sobre el aura de la piedra. Intervención temporoespacial de la edificación en ruinas, en el Ex Frigorífico Castro.



El colectivo artístico busca que cada nueva producción sea a su vez una investigación, asunto que capitaliza en cada uno de sus montajes. Y mañana, Laboratorio de Práctica Teatral juega una nueva carta.