Un show al estilo de Las Vegas en Punta del Este

Este sábado se estrena el show Stravaganza, Water in Art, en las instalaciones de Enjoy Punta del Este. Un espectáculo sin precedentes en nuestro país que tendrá más de 100 funciones (se realizará hasta el 3 de marzo) donde la danza y las acrobacias en suelo, agua y aire serán las protagonistas.



El País habló con Flavio Mendoza, creador del espectáculo estrenado en 2012 en Buenos Aires y que por primera vez llegará a nuestro país.



—Es un espectáculo al estilo de Las Vegas.



—Claro, la idea es que todo el que venga a Punta va a tener la posibilidad de ver un espectáculo de esas características, un show internacional.



—Pero vos no vas a estar acá, sino en Villa Carlos Paz.



—Sí, tengo Mahatma en Carlos Paz y me hubiera encantado estar, pero como ya tenía el contrato firmado no podía no hacerlo. Capaz que el año que viene me vengo a instalar en el verano porque me gustaría hacer una temporada en Punta. Nunca pude ni vacacionar ni hacer temporada acá. El año que viene podemos venir con otra versión de los espectáculos, estaría genial que me pueda quedar toda la temporada.



—Y ahora que no vas a estar, ¿cómo sos a la hora de delegar, te resulta sencillo?



—No, me es muy difícil delegar. Estoy tratando de acostumbrar un poco a soltar las cosas y que suceda lo que tenga que suceder. Pero también me conocen, por eso está Maxi, porque me conoce y sabe cómo soy yo de estricto con lo que quiero en el espectáculo; y él también tiene esa escuela, por eso traté de rodearme de gente que sé que cuando no estoy, el espectáculo sale igual. Pero sí, soy superestricto y me cuesta delegar, trato pero me cuesta.



—¿Y cómo sos a la hora de confiar?



—No confío en algunas cosas, lamentablemente me he vuelto desconfiado. Sí confío en el talento, pero en la parte humana es en la que menos confío.



—Se te ve muy bien arreglado, ¿sos coqueto?



—Sí, sí, eso lo saqué a mi abuela. Ella no regaba las plantas si no se pintaba antes la boca y yo no me pinto la boca, pero más o menos. Sí, me gusta la ropa y acabo de sacar mi propia línea de indumentaria y de perfumes. Siempre me gustó y era como una materia pendiente, porque me gusta diseñar y ahora también trabajo en eso.



—¿Cómo va a ser tu año próximo con la llegada de tu hijo Dionisio?



—Estoy armando un nuevo espectáculo, Siddharta, que se va a hacer en el Teatro Broadway. No voy a ser el protagonista porque me quiero dedicar a mi hijo, los primeros meses del año, y no sé si no va a ser todo el año. Me quiero tomar esa licencia para disfrutarlo. Me encantaría llegar al verano próximo con un espectáculo nuevo y que Siddharta, que va a estar increíble continúe.



—¿Cuántos espectáculos tenés a la vez?



—Ahora vamos a tener dos a la vez, pero llegué a manejar tres o cuatro en simultáneo. Lo que pasa es que armo un formato de espectáculo y si no se vuelve a hacer, queda guardado con su vestuario, música, todo lo que tiene cada uno de ellos, su identidad e idioma. Entonces son espectáculos que los puedo sacar mañana si quiero, obvio que hay que ensayar, pero pueden volver cuando se necesiten.



—¿Qué ingredientes son esenciales en tus espectáculos?



—A mí me gustan los shows que tienen de todo un poco, donde la mistura es completa. Los shows que son solo musicales me aburren a los quince minutos, lo mismo que los que son solo de baile. Por eso armo espectáculos que a mí me gustaría ver. Por ahí cometo errores porque no todos tiene mi visión y si bien no me ha ido mal en estos años, creo que los espectáculos tienen que tener de todo, música, baile, actuación, humor, un libro; que te vayas con algo y si por ahí no te gustó la historia digas qué buena escenografía o bailes que tiene.



—Así que también perfeccionista.



—Sí, no soy de los que hacen un espectáculo de un nivel con el vestuario mediocre. Trato de apuntar a que todo sea al mismo nivel, porque eso ayuda a que el espectador te elija.



—¿Cuánto tiempo te lleva preparar un espectáculo?



—Es relativo. Soy bastante rápido para armarlos, tengo un disparador y después es armar todo. Con algún espectáculo estuve un año para armarlo para poder analizar el libro, hacer todas las escenas y llegar a los ensayos con todo muy planificado y perfecto. A Siddharta la estoy pensando hace seis meses con reuniones de trabajo, poniendo y sacando el guión y los cuadros y enseguida comienzan los castings y ese proceso y en febrero arrancan los ensayos. Hago trabajar a todo el equipo porque nos ponemos una fecha de estreno, y a este nuevo espectáculo quiero estrenarlo en marzo.

Serán más de 100 funciones en Enjoy

El próximo sábado comenzarán las funciones de Stravaganza - Water in art, el gran espectáculo creado por Flavio Mendoza que se realizará en el Salón Montecarlo de Enjoy Punta del Este de miércoles a lunes. Un gran show con más de 40 artistas en el escenario que tendrá a los uruguayos Claudia Fernández y Maxi de la Cruz como los protagonistas y a Gisella Bernal, Barby Franco y Abigail Pereira entre las vedettes. Entradas por Red Uts desde 34 dólares.