Renuncias que dejaron la burocracia al descubierto

Más allá de lo que el Sodre ofreció en el 2017 sobre los escenarios, algunas de las noticias más sonadas vinculadas a ese instituto estatal más tuvieron que ver con problemas y renuncias. El 2017 será recordado en el campo de la cultura escénica uruguaya como el último año que Julio Bocca estuvo en la dirección artística del BNS, y el hecho lógicamente tuvo sus antecedentes.



Fueron muchas las veces que el gran bailarín argentino se quejó de las dificultades que tenía para llevar adelante su gestión al frente del ballet oficial y de la escasa consonancia entre su gestión y la del Sodre todo. “El BNS sigue caminando, pero si el resto de los cuerpos estables no tienen un apoyo para seguir en ese mismo camino. Hoy el ballet es el que tira el carro del Sodre, por ahora es lo más fuerte. Pero si lo otro no empieza a tirar, se hace difícil también para el ballet”, había manifestado a El País en febrero pasado.

“Yo me siento que seguimos todavía en una isla. El Ballet Nacional Sodre sigue siendo una isla en el Sodre: el resto como que no se incorpora a nuestra forma de trabajo”, afirmó al promediar el año. No fue de extrañar que a fines de agosto anunciara que a fin de año no renovaría su contrato, pasando a ocupar un puesto de maestro supervisor.



Fue una de las noticias más comentadas del año, y se empezaron a barajar varios nombres para ocupar su cargo. Y si bien el cierto que el bailarín y gestor dijo repetidas veces que buscaba llevar una vida con más tranquilidad y más libertad, también fue enfático al manifestar a La Nación, el pasado setiembre, que su renuncia responde a la lentitud de la burocracia estatal. “Ya me cansé de solucionar problemas, me cansé de gritar, de tener que ser siempre el malo de la película”.



“El Estado tiene que aprender a decidir rápido”, puntualizó Bocca en otra entrevista, mientras el Consejo Directivo del Sodre buscó minimizar las causas de la renuncia. Sin embargo, el presidente del Sodre, Doreen Ibarra, dijo en octubre último que Bocca “venía con un ímpetu muy importante” pero “en un Estado burocrático como este, no se puede comprar un micrófono del día a la noche”. Finalmente, luego de idas y venidas, se resolvió que el bailarín vasco Igor Yebra (que había sido propuesto por Julio Bocca), será el próximo director artístico del BNS.



Un capítulo paralelo de esta historia de desencuentros fue el anuncio de María Noel Riccetto como posible nueva directora del BNS. Días atrás, Bocca habló en el programa radial Todo Pasa (de Océano) sobre el proceso de nombramiento del nuevo director, y consideró que “se manejó todo muy feo”, confesando que cuando le contó a Riccetto sobre su decisión de proponer a Yebra para el puesto, “se fue como enojada”.

Por otro lado, no había pasado un mes del anuncio de la renuncia de Bocca, en agosto, cuando el 26 de setiembre Martín García, director de la Orquesta del Sodre, anunciaba que tampoco continuaría en el cargo en el 2018. El músico adujo la existencia de “problemas cotidianos, estructurales y políticos en todas las áreas que, al no resolverse, obligan continuamente a improvisar soluciones puntuales y excepcionales para salir del paso”.



“De este modo, hay que estar ‘creando’ la orquesta todo el tiempo, en vez de trabajar sobre una estructura dada y en un marco claro, como en cualquier parte del mundo. Este contexto, además de ser cruelmente desgastante, favorece la confusión de roles y genera un clima de desconfianza, propicio para la adjudicación de culpas antes que la búsqueda de soluciones de fondo”, agregó García. En consecuencia, se nombró a Diego Naser para director artístico de la Ossodre, a partir del 1° de enero. Estos problemas, junto a la cancelación de espectáculos importantes -Ibarra anunció, por ejemplo, la visita de Mijail Baryshnikov para este 2017-, tampoco pueden ser dejados de lado a la hora de un balance, aunque no sean precisamente buenas noticias.