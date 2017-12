El Premio Florencio cambia para seguir andando

Este miércoles 13 de diciembre a las 19.30 se darán a conocer las nominaciones a los Premios Florencio, máximo galardón que otorga el teatro uruguayo. La ceremonia será en los salones de la Delegación de la Unión Europea, con entrada por invitación, y ese día también se otorgará el Premio Escena, a la mejor obra de teatro de la temporada en curso con texto de autor europeo. Cuatro días después, el domingo 17 a las 20.00 en el Teatro Solí,s será la ceremonia de entrega de los Premios, con entrada libre.

Como todos los años, la conducción de la ceremonia de entrega estará a cargo de Humberto de Vargas (que quizá cante también alguna cosa) y Alicia Garateguy, y este año no se presentarán segmentos de obras de teatro, como se hizo en otras ocasiones. “No vamos a incluir fragmentos de obras en la ceremonia. Porque si presentás un musical y no sale premiado, es como que quedás en banda. Solamente va a haber algún cantante y bailarines”, explicó a El País Yamandú Marichal.



Entre los homenajeados en esa noche de domingo estará Estela Medina, quien fue una de las primeras actrices en recibir el Premio Florencio, en 1962. De ese modo se recordará la primera edición de este galardón y la trayectoria que ha tenido. En cuanto a las categorías que contiene el premio, este año hubo cambios. “Decidimos agregar una categoría que contemple el teatro emergente. Que no los podés comparar a la hora de premiarlos con los espectáculos de los grandes elencos ya establecidos, pero que están integrando una línea de innovación interesante. Obras que han surgido en salas chicas, que no entran en los cánones habituales, y que está dando una tónica nueva”, sostiene Marichal.

Este año el jurado está integrado por María Rosa Carbajal, Myriam Caprile, Carlos Cassina, José Luis Añón, Gustavo Habiaga, Jorge Bologna y Yamandú Marichal. Según explicó Marichal, algunos nombres del jurado no son tan conocidos en el ambiente de teatro, y eso tiene que ver con varios aspectos, entre ellos el desarrollo de la crítica teatral en las redes sociales. “Hubo una renovación en el jurado. Hay como una red de críticos un poco subterránea, de las redes sociales, que no está en los diarios, la radio o la televisión, pero que tiene una presencia cada vez mayor”, señala el crítico de espectáculos.



Sobre cómo la comunidad teatral se relaciona con el Premio Florencio, Marichal señala: “Hay gente que no está de acuerdo, que no quiere recibirlo. Pero creo que se da cada vez menos. Pero en general es un premio que es muy bien recibido”, puntualiza el crítico y periodista.