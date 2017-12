Petru Valensky y el humor inmediato

Mañana a las 20.00 Petru Valensky se despide de su temporada en el Castillo Pittamiglio, con su espectáculo Nosotras que nos odiamos tanto. El show promete una hora de humor, bajo dirección de Alfredo Leirós y con Danilo Mazzo como coprotagonista. Entradas a $ 350.



La obra parte del siguiente argumento: los dos personajes son convocados a una prueba de cámaras para la nueva señal del canal femenino, Nosotras. Y el requisito fundamental para el casting es tener buena química entre ellos. Desde ese guión, se va presentando un juego de humor e ironía sobre la competencia entre las mujeres, más allá de las distancias generacionales.



Así, van llevando la comedia hacia un final, en el que se exhiben las coincidencias que las unen, como artistas. Y por encima del humor, el espectáculo busca dejar un mensaje a las nuevas generaciones, poniendo como ejemplo a las mujeres que han cambiado el mundo a través de la lucha y la perseverancia.



“Este domingo terminamos la temporada de este homenaje al café concert. Hacemos el clásico café concert, que empieza con monólogos, luego hay sketches, y después termina nuevamente con café concert, con su momento reflexivo, y rematamos con un homenaje”, contó a El País Petru Valensky, destacado actor cómico y comunicador televisivo, con más cuatro décadas de trayectoria en el medio local.

“No tiene nada que ver con stand up esto que hacemos. Porque estos es dialogado con Danilo Mazzo, estamos los dos en escena todo el tiempo, en un continuo ida y vuelta. El espectáculo es como una burla a la realeza, y también a los programas de cocina. Y también parodia bastante los cuentos infantiles”, detalla Valensky sobre esta obra que cuenta también con texto de Leirós, quien además se hizo cargo de las letras de casi todas las canciones, menos una que la escribió Danilo Mazzo.



“Esta temporada nos fue brutal, porque agotamos todas las entradas, en la sala del Pittamiglio, que es para 120 personas. Para mí es una sorpresa recibir público de todos los barrios. Porque les preguntamos de qué barrio vienen, y hay gente de Punta Carretas, de Carrasco, de Maroñas, de todos los lugares. Me encanta eso”, comenta el actor, protagonista de éxitos históricos de la cartelera montevideana, como ¿Quién le teme a Italia Fausta?, Solo Petru y Alcanzame la polvera, que marcaron época en los años posteriores a la apertura política.



“El placer de mi vida siempre fue el café concert, fue en lo que me inicié en mi carrera, y lo que más me gusta. Luego se dio de estar en elencos grandes, pero he vuelto a la esencia de lo que a mí me gusta. Desde que lo descubrí en los años 70, quedé fascinado con ese género”, asegura.