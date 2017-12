Una invitación a estar desnudos

Un espectáculo de estructura difusa, nada fácil de definir, en el que su protagonista, el español Santi Senso, se desnuda en escena. E invita al público a romper la barrera imaginaria entre el escenario y la platea, de la Sala Zavala Muniz.



Casta, peste y eternidad se presenta hoy miércoles 20 y mañana, a las 20.30, y las entradas están en Tickantel, a $ 480. Senso vuelve a Uruguay (por tercer año consecutivo) para ofrecer uno de sus llamados Actos Íntimos, en los que se suceden en escena una serie de improvisaciones coreográficas, musicales y actorales, que conjugan un espectáculo que nunca sale dos veces igual. En su gira por Latinoamérica, Senso actuará acompañado por los uruguayos Fede Pouso, María Mendive, Connan Madrid y Bárbara Lange, esta última bailarina de ritmos afrouruguayos.

“Quiero proponer a Montevideo esta vez una apología del amor”, explica el artista nacido en Cáceres, Extremadura, pero radicado en Madrid. “No sé lo que va a pasar, porque no hay ensayo. No hay pautas, y los actores que he convocado, no sé qué van a proponer”, señala Senso, quien incluye al público en el espectáculo, aunque sin forzar a participar.



Senso recibe desnudo al público. El espectador puede hablar y hasta cantar. “Se puede participar abierta o discretamente. La obra es muy invasiva, y yo puedo tocar la mano de alguien, abrazarle. Y el espectador puede decir que no quiere salir a escena. Pero realmente es que ya está en la escena, porque se va a desdibujar quienes son los espectadores y quienes los actores”.