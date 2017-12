La inseguridad masculina en formato de stand up

Hace 15 años que el argentino Fernando Sanjiao hace stand up, aunque hoy viene por primera vez a Montevideo. Llega a La Trastienda (entradas por Red Uts y en la boletería desde 500 pesos) de la mano del Club de la Comedia, con una carrera que incluye presentaciones en Comedy Central y un especial para Netflix que se estrenará el año que viene.



También se dedica a la docencia del género desde hace unos ocho años. “Lo que más nos cuesta es salir del chiste e ir más allá de lo que contás. Porque un buen comediante te lleva por una experiencia”, reconoce.



Extracto del especial de Fernando Sanjiao para Comedy Central

Según entiende, el stand up se nutre de experiencias personales y si bien no es terapia, hay honestidad. Por eso Sanjiao dice que sigue siendo el mismo chico tímido que cuando empezó. “No es que el humor te sana, te hace reír del problema, pero no lo superas con la comedia”, dice.



Esta noche hará varios monólogos en los que repensará lo que es ser hombre hoy. Porque este comediante no se siente el típico macho, no sabe de ferretería ni de mecánica, es tímido y sobre la convivencia dice que “al final terminamos siendo un niño retado” por la pareja. La clase media y el ser padre en estos tiempos son otros de los temas que aborda con su estilo confesionario de hacer humor.



Un inseguro que llega con sus inseguridades y su mirada sobre esos temas tan comunes como humanos.