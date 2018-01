Un gran dramaturgo francés revisitado

Un gran texto se verá en escena este verano. Apenas el fin del mundo, del notable dramaturgo francés Jean-Luc Lagarce, se estrenará bajo dirección de Diego Arbelo, en la Sala Zavala Muniz, del Solís. El elenco lo componen Mauricio Chiessa, Fernando Amaral, Bettina Mondino, Camila Sanson y Mariela Maggioli, y se estrenará el viernes 2 de febrero, quedando en cartel los viernes y sábados a las 21.00 y los domingos a las 19:30. Las entradas ya están en venta en Tickantel, a $ 350.

Con diseño de vestuario y escenografía de Gerardo Egea, y espacio sonoro por cuenta de Sylvia Meyer, la obra consiste en una evocación poética de un hombre que vuelve a su casa, al reencuentro con los suyos para revelar su verdad, su muerte inminente. Como trasfondo, la historia de una familia atrapada en su propia estructura, con sus alianzas y deslealtades, latiendo de fondo lo nunca resuelto. La obra interpela al espectador a transitar el ejercicio mental de preguntarse si es posible ser exacto con las cosas que decimos, y más aún, con lo que decimos de lo que se siente y piensa.



El drama está dado por la fuerza poética de los relatos que no siempre derivan en diálogo. Las palabras se vuelven imprecisas oficiando casi como un escudo de la actuación para, en el afán de ser exactos, volverse imprecisos y cuestionar hasta el sentido mismo de la enunciación. “El poder de trascendencia que me resulta conmovedor al momento de estudiar cuidadosamente este texto, es el conocimiento cabal de que Lagarce ya sabía de su enfermedad terminal al escribir su obra. Más allá de su valoración poética se hace inevitable no vincular su texto cargado de crueldad, melancolía, lucidez y humor con la vida de un hombre, la vida de Jean-Luc Lagarce luchando por su vida, por intentar entender y más aún, por asumir la valentía, la perspicacia de anticiparse y de regalarnos Apenas el fin del mundo”, adelanta Arbelo, destacado actor de la Comedia Nacional.



Si bien los títulos de Lagarce no abundan en la cartelera teatral nacional, en estos últimos años ha proliferado el gusto por conocer sus textos y se han llevado a escena de la mano de grandes directores, entre ellos Héctor Manuel Vidal dirigiendo a la Comedia Nacional en Los candidatos, y Levón poniendo en escena Estaba en casa y esperaba que llegara la lluvia, con el elenco del Galpón.



Apenas el fin del mundo, obra de culto, considerada por la crítica internacional como de las piezas más representativas del teatro de Lagarce, fue recientemente estrenada en Argentina teniendo a Daniel Hendler como actor protagónico en su reparto. Además, Xavier Dolan, aclamado y prolífico director cinematográfico, llevó por primera vez al cine esta pieza teatral poniendo de manifiesto la magnitud y trascendencia de su obra, al participar del Festival de Cannes y llevarse el gran premio del jurado.



Jean-Luc Lagarce nació el 14 de febrero de 1957 en Héricourt (Haute Saône), pasa su infancia en Valentigney (Doubs) donde sus padres eran obreros en la fábrica de bicicletas Peugeot. En 1975, para estudiar filosofía, se instala en Besançon donde paralelamente es alumno del Conservatorio de Arte Dramático de la Región. Si su obra literaria está compuesta esencialmente de 24 obras de teatro, también escribió tres relatos, un libreto de ópera, un guión para cine, algunos artículos y editoriales, y un diario compuesto por 23 cuadernos. Después de su muerte, han sido realizadas numerosas puestas en escena de sus textos, y algunas han tenido un gran éxito de público y de crítica. En Francia, actualmente es el autor contemporáneo más representado.