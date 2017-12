Lo que el elenco oficial prepara para 2018

La Comedia Nacional lanzó los primeros títulos que estrenará en el 2018. Rinoceronte, de Eugène Ionesco, dirigido por Álvaro Ahunchain, está en pleno ensayo, para quedar casi pronta para abrir la temporada que viene. Escrita en 1959, esta fábula dramática trata sobre la aceptación social que puede llegar a cobrar el totalitarismo en determinadas circunstancias. Otra figura de referencia del teatro del absurdo, Harold Pinter, será llevada a escena a través de su texto Tiempo de fiesta, en el que el espectador asiste a un baile de la alta sociedad bienpensante, mientras en sus medias palabras va percibiendo que algo terrible está pasando ahí afuera. Ana Pañella se hará cargo de la puesta en escena.



Junto a estos dos autores por demás conocidos, el elenco oficial buscará también abrirse hacia la literatura teatral de América Latina. Y lo hará a través de una dramaturga peruana, Mariana de Althaus, y su obra Entonces Alicia cayó. Trata de tres historias que suceden en un hotel, donde tres mujeres de distintas generaciones sufren, cada una, un momento crítico personal. A partir de entonces, sus vidas deberán procesar un cambio, en un ambiente que está teñido de elementos de Alicia en el País de las Maravillas. Irá en Sala Verdi, bajo dirección de Alberto Zimberg.

Del resto del repertorio del año se adelantó que se hará Tartufo, de Molière, bajo la dirección de la artista española Natalia Menéndez, montaje con el que se celebrará el 2 de octubre del año próximo el aniversario de la compañía, aunque quizá se estrene a fines de setiembre.



“Tiempo de fiesta es una obra breve de Pinter, es un estreno para Latinoamérica. Ana Pañella, que ha estudiado mucho a Pinter, me señalaba que es una obra en la que el autor inglés mira hacia lo que había ocurrido a América Latina. De hecho, Pinter toma la figura del desaparecido, a través de una fiesta en la que un grupo de gente habla de su vida cotidiana, y a través de esos diálogos vemos qué es lo que está pasando a nivel político y social, en ese lugar geográfico que no se determina cuál es”, puntualizó a El País Mario Ferreira, director de la Comedia Nacional, agregando que Pinter es un autor que la compañía no ha transitado mucho, y que siempre es bienvenido.



“En el caso de Mariana de Althaus, el estreno de ese título se inscribe en el propósito de la compañía de indagar más sobre la dramaturgia latinoamericana, que no es muy frecuentada desde la Comedia Nacional. Y esta autora y directora está teniendo un momento espléndido en Perú. La obra transcurre en un sitio muy particular, porque en una misma pieza de hotel es el ámbito en común de esas tres mujeres. Es un texto que le da mucha relevancia a la situación de la mujer contemporánea”, afirma Ferreira, quien comunicó que la temporada 2018 de la Comedia Nacional comenzará el sábado 3 de marzo, mes de los tres primeros estrenos.