El elenco oficial: entre el balance y nuevos proyectos

La Comedia Nacional cerró un año con récord de taquilla (con más de 70 mil espectadores), y se prepara para un 2018 en el que entre otros planes, tiene previsto presentarse en Argentina. Lo hará en el segundo semestre del año, hacia octubre, con la obra La sospechosa puntualidad de la casualidad, de Jimena Márquez.



“Nos invitaron con esa obra, porque es una actividad que se hace en la ciudad de La Plata, y que reúne justamente a espectáculos teatrales con características musicales, operísticas y demás. Estamos estudiando las fechas, pero sería, luego del último estreno del año que viene, haciendo algunos ensayos para retomarla”, comentó a El País Mario Ferreira, director del elenco oficial.

El elenco municipal estrenó este año 10 espectáculos, entre los que se encuentran algunos que ampliaron el rango habitual de trabajo: la temporada que concluyó ahora en diciembre incluyó una obra infantil de gran despliegue, una intervención urbana, Yo no muero, ya no más. La cifra de público de este año es de 73.158 espectadores en 275 funciones, superando ampliamente el número cercano a los 50 mil espectadores, que alcanzara en sus temporadas más exitosas. Además, este año 8.812 espectadores fueron estudiantes, creciendo así también su vertiente de extensión cultural.



El espectáculo que llevó más público fue Galileo Galilei (con 18.549), seguido por El lugar de las luciérnagas y Otelo, que también superaron los 10 mil espectadores. La ocupación promedio de las salas del Teatro Solís fue de un 76%, que se traduce en más de 64 mil espectadores en 186 funciones. Según explicó Ferreira, el hecho de haber extendido la temporada, y de comenzarla con estrenos y no con reposiciones, tuvo que ver con ese crecimiento de la audiencia.

Otro punto en el balance de esta temporada es el retiro del actor Juan Worobiov, luego de 36 años en filas de la Comedia Nacional. “El domingo 3 de diciembre hizo su última función como integrante del elenco estable. Es una ida que sentimos mucho, porque él es un referente de la Comedia Nacional, un actor muy identificado con la institución. Desde que yo empecé a hacer teatro tengo mis gratos recuerdos de verlo a Juan Worobiov en el escenario, y por suerte ha sido un año muy intenso y muy bueno para él, porque pudo llevar adelante el protagónico de Galileo Galilei, un espectáculo que además resultó tan exitoso. Y también trabajó muy bien en Otelo, así que creo que es un muy lindo cierre para él, para una actividad de tantos años”, comentó el director del elenco.

Entre los planes para el 2018, la Comedia baraja la idea de hacer un espectáculo para presentar por los barrios, quizá en conjunto con la Banda Sinfónica. También, desde marzo, el elenco ofrecerá tres títulos: Rinoceronte, de Eugène Ionesco dirigido por Álvaro Ahunchain, Tiempo de fiesta, de Harold Pinter dirigida por Ana Pañella, y Entonces Alicia cayó, de Mariana de Althaus, con dirección de Alberto Zimberg. También en el 2018 se hará Tartufo, de Molière, bajo la dirección de la artista española Natalia Menéndez, montaje con el que se celebrará el año próximo el aniversario de la compañía.