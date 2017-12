Dúo que recorre los caminos del teatro under

El dúo performático integrado por José Arenas y Braulio Marchisio vuelve este fin de semana a presentarse, con textos de el creador argentino Alejandro Urdapilleta. Se trata de Los desesperados, que dará dos funciones, los sábados 9 y 16 de diciembre a las 21.00 en Muertaviva, espacio teatral no convencional ubicado en Colonia 1191 esquina Cuareim. Entrada: $ 200.



El espectáculo lo vienen haciendo desde 2014, y ahora lo han hecho más propio, llevando parte de la propuesta escénica hacia una coordenada más local. El formato simula una conferencia dada por dos individuos, uno más fervoroso y arrebatado, el otro más tranquilo. Y en esa dinámica irán soltando los transgresores textos de Urdapilleta, en lo que transitan ironía, descreimiento, y una dura mirada a la realidad.

“Hemos tenido público desde chicos de 17 años hasta personas mayores, de 70. Pero en general nuestro público ronda nuestra edad”, comentó a El País José Arenas, un chico de 27 años que tiene una formación actoral autodidacta.



“En un principio, el tema de la sexualidad y de la homosexualidad de los personajes estaba más abordado en las obras que hacemos. Sin embargo hoy no es una veta que nos parezca fundamental. Es como que es algo que lo trabajamos mucho, y en el arte actual creemos que se está trabajando demasiado sobre el asunto, y incluso desde costados que no nos interesan demasiado”, señala el actor.



Sobre qué afinidad siente que hay entre el under de los años 80 y el trabajo que ellos hacen, Arenas explica: “Si bien es similar en espacio en que lo hacemos, en lugares alternativos, no es la impronta de los años 80, en tanto que no apostamos a que salga lo que salga. Cuando recién arrancamos sí teníamos eso de respetar aquel entusiasmo casi salvaje”.