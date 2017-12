Bailarina de gran altura y de riesgos

En dos semanas se estrena El Delirio, megaespectáculo que reunirá en el Estadio Centenario a artistas nacionales y extranjeros, para ofrecer un musical de gran despliegue sobre La Cumparsita. Una de las figuras de esa noche es la bailarina y coreógrafa argentina Mora Godoy, que llega con su compañía para sumarse al evento. Será el sábado 25 a las 21:00, y las entradas se venden en Abitab, desde $ 4000 a $ 900.



“Mi participación en El Delirio va a ser con toda mi compañía. Somos seis parejas de baile, y vamos a hacer “Che Papusa”: uno de los bailarines va a hacer un solo con tango aéreo y luego vamos a cerrar con La Cumparsita”, adelanta la bailarina, quien ha tenido también pasajes mediáticos muy sonados, uno de ellos en marzo de 2016, durante la visita oficial a Argentina de Barack Obama, con quien bailó Tango en una cena de gala.



“Participar en El Delirio para mi es muy importante: Uruguay siempre fue un país tanguero. Tantos artistas de tango y tantas obras salieron de Uruguay, y me parece que es muy bueno que se haga semejante espectáculo de tanta magnitud. Es digno de admirar, y deberíamos admirar los argentinos esto”, reflexiona la artista, también empresaria, y participante de Bailando por un sueño en 2014.

Godoy explica que este tipo de megaespectáculo dinamiza el mundo del espectáculo tanguero: “Este tipo de shows suman muchos más espectadores, porque permiten ver la espectacularidad de la música y el baile. Por eso ha crecido muchísimo la danza tango en los últimos años, tanto en Argentina como en todo el mundo”.



La bailarina realmente ha llevado el tango por todo el planeta, a lo largo de su carrera: en 1998 protagonizó Perfume de tango y Una noche de tango, espectáculos que fueron presentados Europa, Asia y América en sucesivas temporadas de mucho éxito.



Desde esa experiencia, asegura: “Creo que rivalidad tanguera hay en todos lados, no solamente entre Argentina y Uruguay. En general cuando viajo por el mundo hay mucha rivalidad de tangueros, que no debería pasar porque deberíamos estar todos unidos”.

Otro de sus hitos lo cumplió en mayo pasado, cuando protagonizó el regreso de Bailando..., con una danza a 65 metros de altura. “Cuando baile en el Obelisco sentí mucho miedo. Es algo que no volvería a repetir, subirme a una grúa tan alta que se movía, con lluvia, viento, con tanta inseguridad, teniendo una hija, creo que hay otras prioridades. Si bien fui Récord Guinness y tengo el titulo, no lo volvería hacer, aunque fue muy apasionante”.



Luego de El Delirio, el 5 de diciembre Godoy planifica el reestreno de Chantecler tango en la cartelera porteña, obra que va a quedar todo el verano, y que alternará con una gira a China. “Cuando me presenté en Uruguay hace un par de años con Buenos Aires Tango, fue un show increíble. ¡La ovación que recibimos! Fue muy lindo, así que para mi siempre es un placer volver a presentarme en Uruguay”.