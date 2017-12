Seth Rogen: "Estoy fascinado con el fin del mundo"

Seth Rogen pertenece a esa camada de actores que comenzó pisando fuerte en la comedia, al igual que sus compinches habituales -Evan Goldberg, James Franco y Jonah Hill-, con quienes ha compartido elenco en varias de sus películas.



Entre esos, Rogen se ha destacado del resto porque ha logrado combinar actuación con guion, producción y dirección. Completito resultó este gordito simpaticón, que terminó siendo uno de los nombres más buscados en la industria actual en cine y televisión. Incluso produjo la reciente The Disaster Artist: Obra maestra, que está nominada a los Globo de Oro. En Uruguay se estrena el 11 de enero.



El País charló con Rogen sobre su nueva serie, Future Man, que se puede ver en Fox Premium o en la app de Fox (ver recuadro), su fascinación por el fin del mundo, los 10 años de Super Cool y las nuevas formas de hacer televisión.



Trailer de la serie "Future Man", los martes en Fox Premium y en la App de Fox

—Este año se cumple una década de Super Cool, película que escribió junto a Evan Goldberg. ¿Qué tan importante fue en su carrera? ¿Pensaron que iba a ser un éxito?



—Fue un impacto increíble en mi carrera y lo continúa siendo. La gente se me acerca en la calle y me dice que es una de sus películas favoritas. En cierto modo es gracioso cómo la gente ha respondido a la película. Trabajamos en el guion por varios años hasta conseguirlo. Nos enfrentamos a cientos de rechazos de todos en Hollywood, pero no nos dimos por vencidos porque estábamos convencidos de que era la película que mostraba la vida de la secundaria. Ahora miro hacia atrás y pienso en cuánto tiempo trabajé y las veces que estuve a punto de rendirme, lo mismo que Evan. Pero no lo hicimos porque creímos que a la gente le gustaría verla, y así fue.



—En su filmografía hay un tema recurrente, el fin del mundo. ¿Qué tiene que te interesa tanto?



—Estoy fascinado con el fin del mundo porque podemos ser testigos de ello, ya que terminará eventualmente. Creo que ha ocupado mis pensamientos desde que era joven y a medida que me pongo más viejo, me fascina más. Pienso mucho en eso y es agradable hacer una comedia basada en lo que más te asusta.



—En sus películas, las personas conflictivas y reales son las que terminan siendo poderosas. ¿Es una manera de darle importancia a la gente común?



—En general las comedias son la herramienta de los menos favorecidos, y es más sencillo ponerse del lado de los personajes que no son poderosos, en términos del guion.



Rogen: "Las comedias me recuerdan a mi vida"

—Los guiños a la cultura pop también aparecen en varios de sus films. ¿Qué le atrae de las historias que hacen referencia a esos contenidos?



—Las comedias me recuerdan a mi vida y a muchas personas a las que conozco. Creo que Clerks es una de las películas que me hizo querer ser cineasta, como Perros de la calle y Pulp Fiction que tenían referencias a la cultura pop. Recuerdo haber pensado en el tema de Burger King y la Big Mac en Pulp Fiction, esa fue la primera vez que escuché a dos personajes hablar sobre comida rápida en cine. Por eso Este es el fin comienza con una conversación sobre comida rápida.



Josh Hutcherson protagoniza esta nueva serie. Foto: Difusión

—Su nueva serie Future Man, parece una película que terminó como un show de televisión. ¿Cómo fue hacerla?



—Future Man primero fue una película en la que habíamos trabajado un largo tiempo. La película fue el piloto de la serie, básicamente. Y cuando la terminamos, nos pareció que queríamos saber cómo iban a continuar esas aventuras. Mientras, la televisión se estaba convirtiendo en un lugar en el que probaban diferentes contenidos. Y cuando entendimos que la televisión se estaba moviendo hacia ese lado, quisimos probar hacerla una serie. Por eso la serie es como una película larga, y para nosotros, eso fue lo más emocionante.



RELACIONADAS Una lucha interna entre el bien y el mal Una lucha interna entre el bien y el mal Video Preacher: Una lucha interna entre el bien y el mal

—¡Qué buen descubrimiento Josh Hutcherson! ¿Cómo llegó a protagonizar la serie?



—Hicimos una película llamada The Disaster Artist: Obra maestra. Hace aproximadamente dos años comenzamos a filmarla y Josh tenía un papel pequeño pero fue muy divertido, realmente nos impresionó. Quedamos impactados por la gran capacidad cómica que logró para un papel muy chico. Él realmente saltó de la pantalla y eso que no estaba seguro que iba a ser gracioso, aunque lo fue. Ese fue el comienzo, y luego pensamos que también tenía algo de Marty McFly. Es un tipo pequeño, un poco arrogante y un poco tonto, tenía mucha de esas características y nos sentimos atraídos para que protagonice la serie.



Rogen: "Future Man es como una película larga (...) y eso fue lo más emocionante"

—Estrenó Future Man y ya tiene un proyecto para Amazon. ¿Está más centrado en la televisión?



—Me siento atraído por estas nuevas oportunidades que da la televisión y me gusta darle una chance. La televisión ha dado saltos importantes en los últimos años y con el dinero que manejan, el nivel de talento con el que se puede trabajar y los tipos de riesgos que están dispuestos a correr, dijimos: “Quiero de esa mierda”. Por ahora quiero hacer esto mientras se pueda, quién sabe cuánto durará. Tal vez sea para siempre, pero parecía una oportunidad para probar algo nuevo y tal vez mejor. Preacher (otra serie que produjo) es otro ejemplo de esta nueva televisión; se trató de hacer una película por años y nadie pudo, y luego la hicimos como serie y funcionó. Al igual que The Boys, el proyecto de Amazon en el que estoy trabajando; se intentó hacer una película y estaba seguro que era un producto muy subversivo y caro para hacer, y ahora será un programa de tele.