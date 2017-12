Las 10 series más pirateadas del año

Como pasa al finalizar cada año, el portal TorrentFreak anunció cuáles fueron las series más pirateadas del año. Y si bien el podio se mantiene intacto, hay nuevas producciones que se sumaron este año al listado.



Game of Thrones lleva seis años como la serie más descargada de Internet, lo que demuestra su alcance y popularidad. Seguramente para HBO la noticia no sea la más feliz, aunque demuestra que el camino transitado mantiene un ejército de seguidores, ávidos por conocer cómo terminará esta historia de pasiones y poder en los Siete Reinos.



Aunque no hubo un récord de descargas (esta temporada se pirateó menos, seguramente por el lanzamiento de la plataforma HBOGo), cuando se estrenó el último episodio, más de 400.000 usuarios descargaban la serie en simultaneo. Por eso el tráfico de torrent fue menor este año, aunque esa caída también tenga que ver con la proliferación de servicios de streaming piratas que no entran en estos números.



Así, las series más descargadas de 2017 encuentran a Game of Thrones como la reina indiscutida y en la segunda posición se mantiene (como el año pasado) The Walking Dead. De esta manera, el ranking queda así:



1- Game of Thrones

2- The Walking Dead

3- The Flash

4- The Big Bang Theory

5- Rick and Morty

6- Prison Break

7- Sherlock

8- Vikings

9- Suits

10 - Arrow