La salida de Kevin Spacey de Netflix no será fácil

Desde que se conoció que el actor Kevin Spacey intentó abusar del también actor Anthony Rapp cuando este tenía 14 años, Netflix anunció que cortaría relaciones con el premiado intérprete. Desde entonces, la producción de la sexta y última temporada de House of Cards —que lo tiene como estrella— está suspendida, y la empresa de streaming anunció que tampoco lanzará el proyecto Gore, una biografía dramática del escritor Gore Vidal que protagoniza Spacey e iba a lanzarse el año próximo.

Pero según el portal The Blast, la compañía no puede despedirlo por un escándalo mediático o moral (es que hasta ahora no hay denuncias penales contra el actor), porque su contrato especifica que solamente se lo puede despedir o “desaparecer” de la serie si durante los días de rodaje figura como no disponible, o si no está capacitado para cumplir con sus obligaciones. De hecho, en caso de bajarlo de House of Cards como se anunció, Spacey debería cobrar una cifra bastante elevada porque en los papeles se entendería como despido injustificado.

Y que Spacey esté ahora en una clínica de rehabilitación no lo convierte en una persona no disponible o incapaz de cumplir con sus responsabilidades en el set, porque se internó allí por cuenta propia.



Además, la productora MRC le admitió a The Blast que hubo un incidente que involucró a Spacey durante la primera temporada de la serie, aunque fue tratado internamente y resuelto. Por eso, el equipo de Spacey cree que, dado que la producción conocía un incidente anterior, no puede tomar ahora la decisión de despedirlo.