Nominaciones con muchas caras conocidas

Las nominaciones a los Globo de Oro en el apartado televisión dejan claro que fueron por las apuestas seguras, a lo más comentado del año, evitando incluir (salvo The Handmaid’s Tale, que llega como la fuerte candidata de este año después de ganar el Emmy) nuevas producciones en el apartado Mejor Serie Dramática. Y eso que ha habido producciones interesantes como The Deuce, 13 Reasons Why y Twin Peaks.

También dejan claro que no quieren tener nada que ver con Kevin Spacey, quien se convirtió en un agujero negro del que la Asociación de Prensa Extranjera decidió prescindir este año. Al igual que año pasado, House of Cards no recibió ninguna nominación.

En cuanto a los actores de drama, Spacey le dejó el lugar a Freddie Highmore (por The Good Doctor, no por Bates Motel), mientras que Jason Bateman consiguió con Ozark, su primera nominación en un drama, quitándole el lugar a Rami Malek por Mr. Robot. El resto de los nominados, Sterling K. Brown (por This is Us), Liev Schreiber (Ray Donovan) y Bob Odenkirk (Better Call Saul) regresan este año en la candidatura de mejor actor.



En el rubro Mejor actriz de drama, Elisabeth Moss, que llega con el envión de haber ganado el Emmy, este año se enfrentará con la ganadora del Globo de Oro del año pasado, Claire Foy (The Crown), a la eterna nominada Caitriona Balfe (Outlander) y las protagonistas de las nuevas ficciones, Maggie Gyllenhaal (The Deuce) y Katherine Langford (13 Reasons Why), que completan el quinteto.

En el apartado Mejor Serie de Comedia sí hay sorpresas este año ya que las premiadas series de HBO, Veep y Silicon Valley, no quedaron en el corte final, como tampoco lo hizo la serie de Fox Atlanta. Sí lo hicieron las novatas The Marvelous Mrs. Maisel, Smilf, y el regreso de Will & Grace, que compiten con Black-ish y Master of None, dos que repiten candidatura este año.

Este 2017 ha sido un buen año para las miniseries o películas para televisión, aunque ninguna película logró estar entre las cinco nominadas en la categoría, mientras que las miniseries lograron acaparar la mayoría de las nominaciones de los secundarios (tres en actor y tres en actriz).

Así, el gran drama de HBO sobre violencia doméstica en una pequeña comunidad de ricos en Estados Unidos, Big Little Lies, consiguió seis nominaciones y seguramente repita los premios que obtuvo en la pasada edición de los Emmy. Aunque no podrá llevárselos todos, ya que Nicole Kidman y Reese Witherspoon compiten como mejor actriz, mientras Laura Dern y Shailene Woodley lo hacen como actriz secundaria.

Cerquita, con cuatro nominaciones se encuentra Feud: Bette & Joan (está disponible en la App de Fox), la miniserie de Ryan Murphy sobre los roces entre Joan Crawford y Bette Davis mientras filmaron ¿Qué pasó con Baby Jane?, que también tiene a sus protagonistas, Susan Sarandon y Jessica Lange, compitiendo en la misma categoría.

Aquí abajo encontrará todas las nominaciones a los Globo de Oro en los rubros de televisión, y dónde puede ver cada contenido.

Mejor drama

The Crown (Netflix)

Game of Thrones (HBOGo)

The Handmaid's Tale (se estrena el año que viene en el canal Paramount)

Stranger Things (Netflix)

This Is Us (app de Fox)

Mejor comedia

Black-ish (Canal Sony)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Master of None (Netflix)

SMILF (sin canal asignado)

Will & Grace (sin canal asignado)

Mejor película para televisión o miniserie

Big Little Lies (HBOGo)

Fargo (Direct Tv)

Feud: Bette & Joan (App de Fox)

Top of the Lake: China Girl (sin canal asignado)

The Sinner (Netflix)



Mejor actor de drama

Sterling K. Brown por This is Us (App de Fox)

Freddie Highmore por The Good Doctor (sin canal asignado)

Bob Odenkirk por Better Call Saul (Netflix)

Liev Schreiber por Ray Donovan (Netflix)

Jason Bateman por Ozark (Netflix)



Mejor actriz de drama

Caitriona Balfe por Outlander (app de Fox)

Claire Foy por The Crown (Netflix)

Maggie Gyllenhaal por The Deuce (HBOGo)

Katherine Langford por 13 razones (Netflix)

Elisabeth Moss por The Handmaid's Tale (Paramount Channel en 2018)

Actor de comedia

Anthony Anderson por Black-ish (canal Sony)

Aziz Ansari por Master of None (Netflix)

Kevin Bacon por I Love Dick (Amazon)

William H. Macy por Shameless (sin canal asignado)

Eric McCormack por Will and Grace (sin canal asignado)



Mejor actriz de comedia

Pamela Adlon por Better Things (App de Fox)

Alison Brie por Glow (Netflix)

Issa Rae por Insecure (HBOGo)

Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Frankie Shaw por SMILF (sin canal asignado)

Mejor actor en miniserie o película para televisión

Robert De Niro por The Wizard of Lies (HBOGo)

Jude Law por The Young Pope (App de Fox)

Kyle MacLachlan por Twin Peaks (Netflix)

Ewan McGregor por Fargo (Direct Tv)

Geoffrey Rush por Genius (App de Fox)



Mejor actriz en miniserie o película para televisión

Jessica Biel por The Sinner (Netflix)

Nicole Kidman por Big Little Lies (HBOGo)

Jessica Lange por Feud: Bette and Joan (App de Fox)

Susan Sarandon por Feud: Bette and Joan (App de Fox)

Reese Witherspoon por Big Little Lies (HBOGo)