Lo mejor de las series de 2017

Una víctima misteriosa de un asesinato. Eso fue el elemento intrigante del comienzo de Big Little Lies, miniserie de HBO, que disparó la trama de una de las producciones más satisfactorias de la señal creadora de Los Sopranos y HBO.

Lo que al comienzo parecía una historia superficial sobre un grupo de madres adineradas de la costa de California, rápidamente se convirtió en un relato sobre la violencia de género, las relaciones amorosas y la vida en sociedad.

Sostenida por actuaciones consagratorias de sus actrices principales (Reese Witherspoon, Nicole Kidman y Shailene Woodley) y también secundarias (Laura Dern y Zoë Kravitz), Big Little Lies tuvo uno de los mejores elencos de la ficción de 2017.



El director canadiense Jean-Marc Vallé, además, le brindó al drama un toque surreal en su montaje y ambientación que la convirtieron en una experiencia hipnotizante. Además, la canción de la introducción ("Cold Little Heart" de Michael Kiwanuka) precedía una banda sonora de colección.

Con una segunda temporada confirmada, Big Little Lies tiene un gran reto por delante si desea superar a su primera temporada, la entrega televisiva más satisfactoria del año. [Pablo Staricco]

Big Little Lies está disponible en HBO Go.

2. "Mindunter"

Mindhunter, un drama criminal atípico y cautivante

Mindhunter no solo fue una de las revelaciones de Netflix del año, sino también una de las mejores propuestas narrativas audiovisuales 2017. ¿Cómo lo logró? Contando una historia criminal de forma atípica para un género longevo y popular en la televisión.

Como un producto del director de cine David Fincher —responsable, entre otras, de Pecados Capitales y El Club de la Pelea—, Mindhunter inició como una serie tradicional sobre el FBI, para rápidamente convertirse en una exploración sobre las motivaciones que llevan a una persona a convertirse en un asesino serial.

Con una gran cantidad de diálogos, actuaciones sobresalientes de su trío protagonista (Jonathan Groff, Anna Torv, y Holt McCallany), y una ambientación en la década de 1970 con un manejo impecable de efectos especiales (muchas veces invisibles), la serie fue un deleite para los ojos.

Mindhunter también se arriesgó a jugar con la estructura de sus capítulos. Mostró crímenes que no se resolvieron, un antagonista con el que los personajes no se toparon y contó con un elenco de actores secundarios (que personificaron a asesinos seriales verdaderos) que hicieron de la serie una experiencia de la que era difícil apartar la mirada. [Pablo Staricco]

Mindhunter está disponible en Netflix.

puesto 3. "The Crown"



The Crown, un excelente despliegue escénico para una historia muy normal

Como pocas monarquías, la de Isabel II ha sido, para bien o para mal, seguida por la prensa, y tal vez por eso lo que se cuenta no es muy novedoso que digamos. Conflictos, celos y escándalos han salpicado a la monarca desde sus primeros años de reinado.



Esta serie, que ganó el Globo de Oro y vuelve a estar nominada este año, tiene una protagonista que logra replicar los movimientos, gestos y hasta el tono de la monarca. Es que desde la temporada anterior, Claire Foy es el gancho, y logra crear un retrato más humano del que estamos acostumbrados a tener de la reina. Mientras, Matt Smith (quien interpreta al príncipe Felipe) continúa siendo mostrado como un noble caprichoso y ególatra.

Pero The Crown es mucho más que sus protagonistas. Es que la belleza visual de esta serie mejora el nivel en esta temporada (y eso que parecía complicado de hacer) con las maravillosa fotografía, una ambientación de época digna del cine, las escenografías y los vestuarios donde se hace foco en los pequeños detalles, como el valet que la ayuda a vestirse o los sirvientes poniendo una mesa de gala.

Es una serie completa que además es una cronología, vista desde el punto de vista de la monarquía claro, de la época, con todos los avatares que vivió: el conflicto del Canal de Suez, la visita del presidente John F. Kennedy o el matrimonio de la Princesa Margarita con el fotógrafo Antony Armstrong-Jones. [Nicolás Lauber]

La segunda temporada de The Crown se puede ver en Netflix.

PUESTO 4. "Feud: Bette & Joan"

Si bien la historia se centra entre el enfrentamiento de las actrices Joan Crawford y Bette Davis mientras filmaban la película ¿Qué pasó con Baby Jane?, la serie de Ryan Murphy termina convirtiendo la grabación en un detalle anecdótico, ya que el centro de la historia es la falta de trabajo para mujeres que llegan a “cierta” edad.

En apenas ocho episodios de una hora, Feud (enemistad sería la traducción), cuenta cómo la mujer adulta queda relegada en la industria del entretenimiento. Una en la que los premios Oscar no garantizan una estabilidad económica ni laboral. Y en ese marco es que conocemos a las dos actrices, interpretadas magistralmente por Jessica Lange y Susan Sarandon como Crawford y Davis.



Sarandon se roba la serie (como le pasó a Davis en la película) gracias a sus afilados comentarios y la gran interpretación que realiza en la que todas sus mañas y movimientos característicos funcionan a la perfección. Entre las mejores escenas de la serie se encuentra el momento en que Davis (Sarandon) crea el macabro personaje de Baby Jane, con el exceso de talco incluído.

Una gran miniserie plagada de excelentes secundarios como Stanley Tucci como Jack Warner, Alfred Molina como el director Robert Aldrich y Jackie Hoffman como la respondona empleada de Crawford, Mamacita.



Con una segunda temporada confirmada (será sobre el Príncipe Carlos y Diana Spencer), Feud tuvo nominaciones a los Emmy (ganó dos) y consiguió cuatro nominaciones a los Globo de Oro. [Nicolás Lauber]

Feud: Bette & Joan que se puede ver en la App de Fox.

Puesto 5. "Master of None"

Trailer de la segunda temporada de la serie "Master of None"

Como parte de una ola reciente de actores y artistas interesados crear sus propias series de televisión, el comediante Aziz Ansari y Alan Yang sorprendieron en 2015 con Master of None. La producción original de Netflix narra con un guión que resultó innovador la vida de un actor de origen indio interpretado por el propio Ansari.

Tras el estreno de la primera temporada, el comediante se tomó su tiempo para cranear su siguiente paso. La espera valió la pena. La segunda temporada de Master of None se volvió más experimental y ambiciosa gracias a su afán en no seguir los aspectos tradicionales de una narración secuencial.

Ansari dejó que otros personajes tomaran el protagonismo de los episodios pero también volvió a tratar con profundidad y entretenimiento las temáticas de apariencia superficial que rodean la vida adulta como la gastronomía o la tecnología.

En su segunda temporada, Master of None también contó una historia de amor compleja y de una sofisticación innegable. El romance del protagonista con la italiana interpretada por Alessandra Mastronardi tiene elementos para una comedia romántica en el cine pero, afortunadamente, el streaming le sienta mucho mejor. [Pablo Staricco]

Master of None está disponible en Netflix.

Puesto 6. "Stranger Things"

Vea el tráiler de Stranger Things 2

Qué viva la nostalgia. Los creadores de Stranger Things, los hermanos Duffer, estuvieron a la altura del desafío al entregar una segunda parte de su serie fenómeno con un mayor desarrollo de sus personajes y, sobre todo, una aventura más entretenida que su antecesora.

Stranger Things 2, título oficial que juega con el carácter cinematográfico de la producción, mantuvo el misterio en torno a la conspiración gubernamental que afecta al pueblo de Hawkins y presentó un villano más terrorífico de la dimensión paralela de El Otro Lado.

Los Duffer también ampliaron el elenco y contaron con actores como Sean Astin y Paul Reiser. Fueron los niños protagonistas, sin embargo, quienes volvieron a generar el mayor entusiasmo de los seguidores de la serie, gracias a un mejor trabajo de los actores jóvenes y un guion con numerosos momentos de diversión y sentimentalismo.

Si bien algunos riesgos narrativos no funcionaron tan bien (especialmente el episodio 7, protagonizado por el personaje de Millie Bobby Brown), la segunda temporada de Stranger Things fue más que satisfactoria. Prueba de ello, además, fue que generalmente los capítulos fueron vistos uno detrás del otro. [Pablo Staricco]

Stranger Things 2 está disponible en Netflix.

Puesto 7. "Better Call Saul"

Vea el tráiler de Better Call Saul

Es hora de plantear una pregunta: ¿ha superado Better Call Saul a Breaking Bad, la serie de la que proviene? A juzgar por la última temporada de la serie protagonizada por Bob Odenkirk, el drama legal no está lejos de hacerlo.

Mientras que Breaking Bad mostró el ascenso y caída del poder Walter White, Better Call Saul disminuye la escala del peligro para contar el lento declive ético de Jimmy McGill, un abogado que tiene buenas intenciones pero no encuentra el camino moralmente correcto para llevarlas a cabo.

La última entrega se centró en el conflicto fraternal entre Jimmy y su hermano Chuck, en un duelo actoral cautivante por parte de Odenkirk y Michael McKean. Otro punto alto (especialmente para los fanáticos de Breaking Bad), fue el regreso de Gustavo Fring, uno de los villanos más memorables de la televisión reciente.

Con el creador Vince Gilligan cada vez más animado en probar diferentes formar de contar una historia televisión (ya en Breaking Bad se notaba un afán innovador), Better Call Saul solo se pone más interesante capítulo a capítulo. Hay tiempo para ponerse al día antes del estreno de su cuarta temporada. [Pablo Staricco]

Better Call Saul está disponible en Netflix.

Puesto 8. "Game of Thrones"

Vea el tráiler de la espectacular temporada de Game of Thrones

Las tramas comenzaron a cerrarse en la penúltima temporada de Game of Thrones, que tuvo de todo: el esperado encuentro (y posterior alianza) entre Daenerys y Jon Snow; los Caminantes Blancos traspasando el Muro; el reencuentro de los hermanos Stark y un despertar de Sansa, uno de los personajes más infravalorados de la serie que se animó a ser líder y se sacó de encima a Meñique.





También hubo un enorme despliegue de efectos visuales en esta temporada, más que nada producto de los dragones de Daenerys dando vuelta, pero también por las espectaculares batallas en la nieve y a los terroríficos Caminantes Blancos que lograron traspasar el Muro.

En otros rubros técnicos, también se notó una mayor inversión en el diseño de producción. Además de la fotografía —Bran junto a Sansa en el árbol de Invernalia o la marcha de los Caminantes Blancos son dos ejemplos notorios—, el vestuario ha tenido un gran protagonismo. No hay nadie que los luzca mejor que Cersei, quien hasta la pasada temporada lucía vestidos vaporosos y faldas con volumen. Bajo un endurecimiento de su carácter, la antagonista vistió prendas más ceñidas y oscuras que recuerdan a una cota de malla.

Debido a la exigencia de producción que tendrá la última temporada, habrá que esperar hasta 2019 para conocer la conclusión de esta saga fantástica.[Nicolás Lauber]

Game of Thrones está disponible en HBO Go.

Puesto 9. "This is Us"

Vea el tráiler de This is Us, un drama familiar atípico

La primera temporada de This Is Us llegó a la televisión uruguaya en agosto a través de la señal Fox Life. Si había una advertencia a tener en cuenta antes de ver el familiar, era la de tener una caja de pañuelos pronta para detener el afluente de lágrimas.

This Is Us hace llorar, pero no con golpes bajo. El drama, que en Estados Unidos va por su segunda temporada, muestra la vida de familia Pearson —conformada por un matrimonio y tres hijos— con un relato caleidoscopio en el que se ve la niñez, adolescencia y adultez de sus personajes.

Lo novedoso de la serie, que tiene una de las mejores vueltas de tuerca recientes en su primer episodio, es la forma en la que explora las relaciones de la familia a medida que sus integrantes intentan superar un trauma, uno de los principales misterios de This is Us.

Si bien la extensión de su temporada (18 episodios) puede resultar pasada de moda para el panorama actual de su televisión, This Is Us tiene un elenco diverso capaz de brindar una actuación emocionante tras otra. Se destacan, sin dudas, los actores Sterling K. Brown, Chrissy Metz y Milo Ventimiglia.

Sin una gran escala de producción, This Is Us apunta al corazón y le atina de forma directa. Hay llantos pero también risas y la construcción de una familia poco convencional pero muy creíble. Aunque su llegada se postergó, merece ser destacada como una de las producciones imperdibles. [Pablo Staricco]



This Is Us está disponible en la app de Fox.

Puesto 10. "American Vandal"

Vea el tráiler de American Vandal, una comedia criminal

Si bien a primera vista American Vandal pareciera ser otra miniserie documental de Netflix, esta vez centrada en unos adolescentes que intentan investigar un acto vandálico en la secundaria, lo cierto es que la serie es una excelente comedia. Y una de las mejores del año (hay que reconocérselo) en la que pruebas comienzan a salir en cada episodio, lo mismo que los “sospechosos” del crimen que se irán presentando, analizando y descartando.

Porque lo más importante es conocer la verdad, o al menos eso debería de serlo. Por eso, ver los sesudos análisis de los “investigadores” o las coartadas del sospechoso parecieran salir de un programa de la saga CSI o Criminal Minds y ahí reside la gracia de esta serie, que se toma todo muy en serio.



Es cierto, American Vandal no tiene una excelente fotografía, actores famosos ni una producción para el recuerdo, aunque esta comedia no requiere nada de eso. Solo bastó una idea ingeniosa para cumplir su cometido. Y esta serie lo logra desde el primer episodio. [Nicolás Lauber]

American Vandal se encuentra disponible en Netflix.