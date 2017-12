"House of Cards" retomará las grabaciones a inicios del próximo año

Luego de semanas de dudas por la sexta y última temporada de House of Cards, el ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, dijo hoy que el prestigioso drama político reanudará las grabaciones a principios de 2018 sin Kevin Spacey, involucrado en denuncias de acoso sexual desde que el actor Anthony Rapp contara su encuentro con el actor hace más de 30 años.



"Estamos entusiasmados de cerrar la historia para los fanáticos", dijo Sarandos, quien agregó que Robin Wright será la protagonista de esta última temporada. Además, recordó que el personaje que interpretaba Spacey, Frank Underwood, moría en el libreto escrito por Michael Dobbs, material en el que se basó la serie.



House of Cards fue la primera serie original de Netflix que debutó en 2013, dándole al servicio de streaming un gran espaldarazo. También fue la serie que colocó a Netflix en el mapa de la televisión a demanda, y en sus primeras cinco temporadas consiguió 46 nominaciones al Emmy y se fue con seis de esos premios.



La decisión de seguir adelante la serie sin Spacey, algo que ya se conocía, llega después de que el director Ridley Scott eliminase a Spacey de su última película (que ya estaba lista a estrenarse) All the Money in the World, reemplazándolo por el veterano actor Christopher Plummer.