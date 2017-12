Una historia de vida de película

Con 29 años, Abel Ayala es una figura conocida del cine y la televisión argentina gracias a sus roles en producciones como Sos mi hombre, El Maestro o El Marginal y películas como El baile de la Victoria y Permitidos. Aunque es su historia de vida la que parece sacada de una película.



A los siete años se fue de su casa y vivió en la calle hasta los nueve, cuando asistentes sociales lo llevaron a un hogar para menores. Cuando Ayala tenía 12 años, el director Juan Carlos Desanzo lo descubrió mientras buscaba chicos sin preparación para interpretar a un niño que cantaba tangos en la calle. Así consiguió el protagónico de El polaquito y comenzó una carrera imparable como actor.



Ese personaje le dio el reconocimiento (ganó el Cóndor de Plata) y la seguridad para empezar una carrera como actor, aunque se siente un triunfador “desde que salí de la calle”, dice.



El "Guachin" en una escena de la telenovela "Sos mi hombre"

Con Mujeres Asesinas y La Mano de Dios comenzó a dar sus primeros pasos en la televisión. Y en la telenovela Sos mi hombre creó al Guachín, un personaje que rescata “valores que con la velocidad de la vida se van perdiendo, como el amor por la selección, la amistad y la bondad”, dice Ayala. Aunque la telenovela se emitió hace cinco años, el Guachín se irá a Rusia para hacer la cobertura del mundial con su particular personalidad. “Es un personaje que me ayuda a no olvidarme de lo que fui cuando era un pibe de la calle”, dice este actor que ya pinta algunas canas, aunque eso a Ayala no le preocupa, porque “la belleza es una cosa que tiene que ver con la salud más que con la estética”, dice.



El año pasado, Ayala creó otro personaje importante, César en la serie El Marginal (está en Netflix), el líder del grupo de reos, la Sub 21 y rivales de la mafia de los hermanos Borges.



Esta semana fue uno de los participantes del evento Conecta2, que organizó República Afap y reunió varias historias de vida que merecen la pena ser escuchadas, como la de Ayala.

Abel Ayala habló sobre su personaje en El marginal. Foto: Archivo

Se trata de un personaje al que volverá a interpretar desde el 8 de enero, cuando comiencen las grabaciones de la segunda temporada. “Se va a contar la precuela, de cómo la Sub 21 va entrando a la cárcel y se encuentran con los Borges, quienes los expulsan al patio. Va a ser una historia anterior a lo que se contó en la primera temporada”, dice Ayala.



También participó en El Maestro (la emite La Tele). “Es un proyecto que adoro porque me encuentro con director increíble, actores maravillosos y al gran Julio Chávez, un verdadero maestro”, dice Ayala.



—¿Cómo haces para mudar en cada personaje?



—No sé, es la verdad. Creo que la magia está en los directores y mi técnica está en hacerles caso y confiar.