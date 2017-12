"Game of Thrones" no vuelve hasta 2019, asegura una de sus estrellas

Mientras HBO mantiene el silencio sobre la fecha de finalización de su serie más importante, Game of Thrones, los integrantes del elenco empiezan a soltar alguna pista. Hace poco fue un ex-Game of Thrones, Jason Momoa, el que habló de lo que se puede esperar del gran final.

Y un poco antes Kit Harington, quien interpreta a Jon Snow en la pantalla chica, había confesado que lloró cuando leyó el final de la aventura.

Ahora llegó el turno de Sophie Turner, la actriz que interpreta a Sansa Stark, actual señora de Winterfell en la historia basada en la saga literaria de George R. R. Martin. En entrevista con la revista Variety, la chica aseguró que la última temporada recién saldrá al aire en 2019.

Así las cosas, se espera que el rodaje que ya está en marcha se extienda hasta mediados del año próximo, y con el trabajo de posproducción que hay que hacer después, el producto no estaría pronto antes de diciembre.

Turner dijo que en el set están todos muy conscientes de que están haciendo el último tramo de la serie, y a modo de adelanto de lo que tendrá que enfrentar su personaje, contó: "En esta temporada hay una nueva amenaza, y de repente ella se encuentra atrás, en el fondo. Y sin Littlefinger (un personaje clave tanto para la historia como para su personaje), es una prueba para ver si ella puede superarla. Esta temporada es más una pelea pasional que política para ella".