Fanáticos juntan firmas para pedir renuncia del responsable de "The Walking Dead"

Alerta de spoiler

Los fanáticos de la serie de zombies The Walking Dead están enojados con el responsable de la producción por un reciente suceso que motivó a los seguidores a juntar firmas en el sitio Change.org para pedir la salida del responsable de la ficción, Scott M. Gimple. La petición ya ha reunido más de 62 mil adherentes.

La molestia se debe al destino que tomó Carl Grimes (Chandler Riggs), uno de los personajes principales de la serie desde sus inicios, quien en el último capítulo de la primera parte de la octava temporada fue mordido por un "caminante", indicando que sería su final.

"Recientemente, Scott decidió matar al personaje más destacado de los shows, Carl Grimes, hijo del personaje principal Rick Grimes. Todo el espectáculo ha sido un avance para mostrar a Carl convertirse en el líder de su padre, tal vez algún día asumir el manto. El actor Chandler Riggs incluso consideró posponer su educación universitaria para poder trabajar en el programa después de que Gimple prometiera que estaría en el programa por tres años más", se lee en la publicación.

La moción suma, además, que la desaparición de Carl en la historia creada por Robert Kirkman no sólo se debe a motivos profesionales, sino también personales.

Argumenta que William Riggs, padre del actor, escribió en su cuenta de Facebook luego borrada, que Gimple despidió a su hijo "apenas dos semanas antes de cumplir los 18 años, aunque prometió al actor tres años más de trabajo en el programa".

En el cómic, el personaje continúa con vida y pasa a desempeñar un papel esencial en la historia, una de las razones que motivó a los fanáticos a protestar en contra de Gimple.



El showrunner, no obstante, no es el único que ha sido cuestionado por su trabajo en The Walking Dead. Frank Darabont, creador de la producción televisiva, fue despedido durante la segunda temporada por pedir un aumento de presupuesto. Glenn Mazzara, sus sustituto, también fue desvinculado durante el mismo ciclo por falta de acuerdo con Kirkman, quien también se desempeña como productor de la serie.