Más entretelones de palacio

Una vez más, Netflix dejó su mejor serie para el final del año. Ya lo hizo el año pasado cuando estrenó la primera temporada de The Crown que terminó ganando dos premios Globo de Oro (a mejor serie dramática y mejor actriz para Claire Foy, junto a varias estatuillas más desde entonces), y esta segunda tanda de episodios mantienen el nivel entre entretelones del palacio y crisis mundiales.



Nuevamente los fastuosos escenarios se combinan con impresionantes vestuarios y cenas de gala, aunque ya no se trata de la joven princesa que termina dirigiendo un imperio, no. Esta segunda temporada trata sobre un tema más de entre casa, la relación entre la monarca y su esposo, el príncipe Felipe.



Trailer de la segunda temporada de "The Crown", ya disponible en Netflix

Nuevamente Foy brinda una excelente actuación como la monarca inglesa (que será interpretada por Olivia Colman en las próximas dos temporadas), gracias al sutil manejo de los gestos. Así, cuando la monarca está enojada, Foy sabe cómo presentar una sensación de calma para los demás, mientras que los músculos de su cuello narran una historia emocional bien diferente.



A lo largo de su reinado, Isabel logró modernizar un país anquilosado por el peso de la tradición y las buenas costumbres. Y esto en manos de Morgan (a esta altura todo un erudito en la realeza inglesa) muestra a partir de este matrimonio, como sinónimo de la monarquía entera, un barómetro con el cual se puede medir el cambio en el mundo y en la familia real.



Claire Foy vuelve a ser lo mejor de esta temporada de "The Crown". Foto: Archivo

Y lo cierto es que ese mundo está cambiando a pasos agigantados. Esta segunda temporada es una seguidillas de apuestas por la modernización, televisar el discurso navideño de la monarca, la boda de la princesa Margarita (interpretada por una excelente Vanessa Kirby).



Aunque esta serie, que se ha caracterizado por mostrar lo que sucede tanto dentro como fuera del Palacio de Buckingham, presenta los temas políticos de su momento como el conflicto en el Canal de Suez (centro de atención de los primeros episodios), el affaire entre John Profumo y la modelo Christine Keeler (recientemente fallecida), y la visita de la realeza de Estados Unidos, los Kennedy son parte del atractivo de esta nueva temporada.

Por qué mirarla

Hay pocas series que se pueden comparar con The Crown (tal vez Downtown Abbey por representar fielmente esa época), no solo por el atractivo visual y técnico de representar a la monarquía con sus luces y sombras. También por la magnífica actuación de Claire Foy que demuestra que el Globo de Oro que se ganó no fue una coincidencia. Nuevamente una simple mirada, ojos apenas acuosos o una represión por mostrarse “al natural” frente a los súbditos transmiten parte de la carga que lleva esta monarca. Mantiene el atractivo de su temporada inicial y ahonda en estos capítulos los conflictos del matrimonio real.